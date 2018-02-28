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28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:18  28 февраля 2018 15

Директор екатеринбургского ЦПКиО сочинил стих про врагов. «Пишите, „писаки“, гадости разные»

Заседение комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской гордумы. Екатеринбург, шадрин роман
Роман Шадрин зарифмовал свою ненависть к оппонентамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Герой России Роман Шадрин, воевавший в Чечне и возглавлявший, по данным «URA.RU», министерство госбезопасности одной из донбасских республик, а ныне руководящий парком культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге, разродился стихами в адрес своих оппонентов, критикующих его деятельность на посту директора ЦПКиО. Рифмованное произведение генерал опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вьются над парком «вороны» черные,
В злобе бессильной плюют в Интернет,
Но наш коллектив, духом и правдою сильный!
На все враки плюнув — вперед идет!

Правда, в трех четверостишиях постоянно меняется стихотворный размер и регулярно выпадают ритмические доли, но зато накал эмоций лишь возрастает.

«Пишите „писаки“ гадости разные,
Антипиар, нам тоже в зачет!
Я знаю, основной части граждан, парк наш нравится,
Вот поэтому он не умрет!»

Заканчивается стихотворение очень позитивно — про нацеленность на светлое будущее городского парка.

«Мы развиваемся, пусть не так быстро как хочется,
Но не стоим, а идем вперед!
Уйдите с дороги, кто не хочет развития,
Развитию парка не будет дан задний ход!»

Сообщается, что стих написан 28 февраля и вошел в сборник «Избранное. Про парк Маяковского». Получить комментарий самого автора о его шедевре к моменту публикации не удалось — генерал не взял трубку своего сотового.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Роман Шадрин обзавелся страничкой в «Фейсбуке», после чего сразу же разругался со своими оппонентами. Крылатой стала его фраза из перепалки с депутатом гордумы Ильей Лобовым, пытавшимся вызвать Шадрина на комиссию: «Вызывалка не выросла». Предметом особой критики депутатов и горожан стала установка в парке «памятников-могил». Перед Новым годом генерал-директор похвастался совместной фотографией с президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Гусельников
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