Герой России, директор екатеринбургского ЦПКиО Роман Шадрин, попал на прием к президенту в честь Дня Героев Отечества. Скандальный руководитель парка оказался в числе 300 приглашенных в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.
На прием были приглашены Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Традиция ежегодных приемов в честь Дня Героев Отечества была возрождена в 2013 году, сообщает пресс-служба Кремля.
Директор екатеринбургского ЦПКиО во время приема сумел сфотографироваться с президентом. Снимок немедленно был опубликован в социальной группе возглавляемого им учреждения во «ВКонтакте».
Депутат гордумы, генерал-майор в отставке Роман Шадрин, звание Героя России получил за участие в операции по захвату здания главпочтамта в Грозном в январе 1995 года. Ветеран чеченской компании прославился своим высокомерием по отношению к екатеринбуржцам благодаря фразе: «Идите вы все вместе на [популярное ругательство из трех букв]. Я герой России, а вы никто».
В настоящее время Шадрин возглавляет екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Екатеринбуржцы неоднократно высказывали недовольство тем, что под руководством генерала место отдыха превращается в мемориальное кладбище. Главред журнала «Банзай» Александр Якубов даже объявил сбор подписей за увольнение Шадрина, заявив, что главное место отдыха превращается в «дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство». Петицию в первые же часы поддержало полторы сотни человек.