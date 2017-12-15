{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
Главные новости 
11:44  15 декабря 2017 0

Скандальный директор ЦПКиО, чьей отставки требуют екатеринбуржцы, похвастался селфи с президентом

В Кремле прошел прием для Героев РоссииФото: Екатеринбургский ЦПКиО имени В.В.Маяковского, «ВКонтакте»

Герой России, директор екатеринбургского ЦПКиО Роман Шадрин, попал на прием к президенту в честь Дня Героев Отечества. Скандальный руководитель парка оказался в числе 300 приглашенных в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.

На прием были приглашены Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Традиция ежегодных приемов в честь Дня Героев Отечества была возрождена в 2013 году, сообщает пресс-служба Кремля.

Директор екатеринбургского ЦПКиО во время приема сумел сфотографироваться с президентом. Снимок немедленно был опубликован в социальной группе возглавляемого им учреждения во «ВКонтакте».

Депутат гордумы, генерал-майор в отставке Роман Шадрин, звание Героя России получил за участие в операции по захвату здания главпочтамта в Грозном в январе 1995 года. Ветеран чеченской компании прославился своим высокомерием по отношению к екатеринбуржцам благодаря фразе: «Идите вы все вместе на [популярное ругательство из трех букв]. Я герой России, а вы никто».

В настоящее время Шадрин возглавляет екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Екатеринбуржцы неоднократно высказывали недовольство тем, что под руководством генерала место отдыха превращается в мемориальное кладбище. Главред журнала «Банзай» Александр Якубов даже объявил сбор подписей за увольнение Шадрина, заявив, что главное место отдыха превращается в «дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство». Петицию в первые же часы поддержало полторы сотни человек.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров