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28 февраля 2018
14:12  28 февраля 2018 16

Доверенное лицо кандидата в президенты России отправило свою мать в сумасшедший дом после того, как она отсудила у него алименты

Волков утверждает, что его мать больна, и он ее не выгонялФото: Иван Волков, facebook

Достоянием гласности стал скандал в семье 39-летнего екатеринбуржца Ивана Волкова, который на сегодняшний день является доверенным лицом кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Уральский политик отправил свою мать в психиатрическую больницу сразу после того, как она выиграла у него суд.

По словам 62-летней Татьяны Волковой, она живет в Сочи, куда переехала из Екатеринбурга несколько лет назад. Осенью 2017 года она по просьбе сына приехала на Урал, чтобы получить в ЗАГСе Орджоникидзевского района справку о ее регистрации брака с отцом Ивана. Эта справка ему была нужна для оспаривания наследства после смерти отца.

«Татьяне надо было собрать кое-какие справки для увеличения пенсии, и она задержалась в Екатеринбурге, два месяца жила у сына. По ее словам, то, что он вытворял с ней, является уголовным преступлением. В конце концов, первого декабря он забрал у нее паспорт, все вещи и выгнал на улицу. В мороз в одних калошах и кофте она пришла ко мне. При этом сын пообещал, что отправит ее в дурдом, а квартиру в Сочи заберет себе», — рассказал «URA.RU» Алексей Александров, двоюродный брат Татьяны Волковой.

Женщина обратилась с жалобой к уполномоченному по правам человека при губернаторе Свердловской области Татьяне Мерзляковой. В аппарате омбудсмена ей помогли составить исковое заявление в суд. В среду, 28 февраля, в судебном участке № 9 Орджоникидзевского района Татьяна Волкова выиграла в процессе — по решению суда Иван Волков должен ежемесячно выплачивать матери три тысячи рублей алиментов.

«Когда Татьяна вышла из зала, ее встречал Иван с полицейскими. Ее насильно увезли в психиатрическую больницу на Калинина, 13, отобрали телефон. Сейчас мы пытаемся ее вызволить. Одно могу сказать точно: сразу после выхода оттуда она пойдет в прокуратуру и напишет там обо всем, что вытворял с ней Иван, который делает себе политическое имя на том, что он является защитником пенсионеров», — добавил Александров.

Иван Волков является доверенным лицом Сергея Бабурина
Фото: Иван Волков, facebook

Редакция «URA.RU» обратилась к Ивану Волкову, чтобы узнать его мнение по поводу произошедшего. По его словам, матери поставлен диагноз «расстройство личности на почве алкоголизма», поэтому он намерен ее лечить.

«Она продала два дома в Верхней Пышме и Сочи, деньги могла поделить на троих — себе, мне и моей сестре. Но она их просто пропила. Пока жила у меня и я помогал ей оформить повышенную пенсию, продолжала постоянно напиваться, уносила вещи из дома. Потом стала меня шантажировать, что покончит с собой, если я не заплачу ей два миллиона рублей. Таких денег у меня нет, поэтому она стала всюду жаловаться на меня, пошла к Мерзляковой», — рассказал «URA.RU» Иван Волков.

По его словам, он будет добиваться принудительного лечения матери через суд, если она сама не согласится. А двоюродного брата матери Алексея Александрова обвинил в клевете.

«Я не выгонял маму на улицу раздетой, как он сочиняет, у меня есть свидетели. Александров — неудачник, он по телефону тоже требовал у меня деньги. После моего отказа пригрозил шумихой, что и осуществил. Теперь я подам на него в суд за клевету», — добавил Иван Волков.

Александр Лукманов
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