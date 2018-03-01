{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Все ради станции под «Гринвичем»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 марта 2018
14:04  01 марта 2018 33

Психиатр Бильжо объяснил, почему актеры ругают Россию

Интервью с Андреем Бильжо. Москва., бильжо андрей, художник-карикатурист
Психиатр Андрей Бильжо не хочет сидеть в одном ряду с российскими депутатамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские актеры, которые критикуют сегодня свою страну, зачастую делают это в силу переживаний и душевной боли из-за происходящего на их родине. Об этом «URA.RU» заявил художник и психиатр Андрей Бильжо. При этом идею запрещать им сниматься в отечественных картинах он назвал «абсурдом».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат Иван Сухарев направил обращение в Минкультуры России, в котором просит не привлекать к съемкам отечественных фильмов актеров, известных своими антироссийскими высказываниями. Предложение парламентария относится только к тем лентам, которые снимаются на бюджетные деньги. Очевидно, идея депутата связана с резонансным интервью, которое актер Алексей Серебряков дал журналисту Юрию Дудю. В нем он заявил, что зачастую национальной идеей в России является не знание, предприимчивость или достоинство, а наглость, сила и хамство.

«Налицо бред и абсурд, иначе и не скажешь. Этому депутату [Ивану Сухареву] лучше было бы заняться реальными делами, проблемами людей, проблемами сел и городов. А мы видим лишь желание любым способом продемонстрировать ложный патриотизм, чтобы их заметили»,

— заявил Андрей Бильжо.

Он также напомнил депутату Ивану Сухареву, что «госбюджет — это еще и деньги налогоплательщиков». «Далеко не все россияне хотят смотреть то, что хочет смотреть этот депутат. Я тоже плачу налоги, но хочу, например, смотреть фильмы с Серебряковым и слушать Гребенщикова. А с этим [депутатом Сухаревым] я не хочу сидеть в одном ряду. Пусть сидит и смотрит свой телевизор», — сказал Бильжо. По его мнению, многие актеры, которые критикуют Россию, на самом деле являются патриотами, но идут на резкие высказывания «от боли»: «Они же очень переживают за родную страну».

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров