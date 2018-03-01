Психиатр Бильжо объяснил, почему актеры ругают Россию

14:04 01 марта 2018 33

Психиатр Андрей Бильжо не хочет сидеть в одном ряду с российскими депутатами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские актеры, которые критикуют сегодня свою страну, зачастую делают это в силу переживаний и душевной боли из-за происходящего на их родине. Об этом «URA.RU» заявил художник и психиатр Андрей Бильжо. При этом идею запрещать им сниматься в отечественных картинах он назвал «абсурдом».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат Иван Сухарев направил обращение в Минкультуры России, в котором просит не привлекать к съемкам отечественных фильмов актеров, известных своими антироссийскими высказываниями. Предложение парламентария относится только к тем лентам, которые снимаются на бюджетные деньги. Очевидно, идея депутата связана с резонансным интервью, которое актер Алексей Серебряков дал журналисту Юрию Дудю. В нем он заявил, что зачастую национальной идеей в России является не знание, предприимчивость или достоинство, а наглость, сила и хамство.

«Налицо бред и абсурд, иначе и не скажешь. Этому депутату [Ивану Сухареву] лучше было бы заняться реальными делами, проблемами людей, проблемами сел и городов. А мы видим лишь желание любым способом продемонстрировать ложный патриотизм, чтобы их заметили»,

— заявил Андрей Бильжо.

Он также напомнил депутату Ивану Сухареву, что «госбюджет — это еще и деньги налогоплательщиков». «Далеко не все россияне хотят смотреть то, что хочет смотреть этот депутат. Я тоже плачу налоги, но хочу, например, смотреть фильмы с Серебряковым и слушать Гребенщикова. А с этим [депутатом Сухаревым] я не хочу сидеть в одном ряду. Пусть сидит и смотрит свой телевизор», — сказал Бильжо. По его мнению, многие актеры, которые критикуют Россию, на самом деле являются патриотами, но идут на резкие высказывания «от боли»: «Они же очень переживают за родную страну».