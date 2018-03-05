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График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
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05 марта 2018
21:00  05 марта 2018 0

Золотые слитки Грудинина, Путин едет на Урал, Россия без интернета. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Новая автоматическая линия пробоотбора и пробоподготовки LAARMANN, слиток золота
На зарубежных счетах Грудинина нашли больше 5 килограммов золотаФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главное к этому часу.

В Кремле подтвердили приезд Путина в Свердловскую область. На Урале президент окажется уже завтра. Мы узнали, куда точно приедет глава государства.

Кандидат в президенты России Павел Грудинин снова оказался в центре скандала. Налоговая служба Швейцарии нашла у политика 13 счетов, где миллион долларов мирно соседствует с килограммами золота. Теперь ЦИК будет решать, снимать ли его за это с выборов.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев попал под минометный обстрел в Донбассе. Политик прибыл в ДНР с целью убедиться в соблюдении перемирия, но в итоге чудом остался жив. Один из бойцов, сопровождавших Журавлева, снял на видео момент нападения.

Советник президента РФ Герман Клименко заявил, что Россия готова к отключению от интернета. По его словам, доступ миллионов россиян во всемирную сеть может прекратиться в любой момент, но страна в любом случае продолжит жить «нормально и хорошо», даже при полной изоляции.

Финалистка конкурса красоты «Миссис Россия — 2017» оказалась работорговкой. Девушка пыталась продать 18-летнюю подругу в сексуальное рабство, однако студентку успели спасти полицейские. Теперь российскую красавицу будут судить не по внешности, а по тяжести совершенного преступления.

А в Перми местная школа подала в суд на бывшего ученика, обидевшись на нелестный отзыв в соцсети. В анонимной «рецензии» рассказали об ужасах, с которыми школьники сталкиваются в стенах учебного заведения. Школе обвинения в антисанитарии и последовавшая за этим проверка не понравились, поэтому обиженные педагоги отправились в суд.

Наталья Полетавкина
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