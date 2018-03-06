Следователи выяснят, как обрушились крыша и балконы пятиэтажки в Тюмени

Следственный комитет по Тюменской области изучит обстоятельства частичного обрушения пятиэтажки в Тюмени. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального управления СКР.
По данным пресс-службы ведомства, руководство следственного управления поручило передать материалы проверки в следственный отдел Ленинского АО Тюмени. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц по итогу инцидента.
Частичное обрушение пятиэтажного дома на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени произошло во вторник, 6 марта. По предварительным данным, к инциденту привели нарушения при демонтаже козырька крыши. При его падении также обрушились два балкона. Очевидцы инцидента утверждают, что спасатели на руках выносили пожилых жительниц второго подъезда.