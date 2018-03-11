В Якутии для выставки ищут жертв сексуального насилия

12:56 11 марта 2018 0

Авторы акции хотят изменить восприятие насилия обществом Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Якутии местные фотографы и журналисты проведут выставку одежды жертв изнасилований. Организаторы мероприятия хотят развенчать миф, согласно которому причиной нападений в большинстве случаев является вызывающий внешний вид человека.

Информация о подготовке мероприятия опубликована в Instagram-паблике DJIIIKEY. Авторы проекта отмечают, что подобные выставки проходят по всему миру. Экспозицию планируют составить из вещей, которые похожи по описанию на ту одежду, которая была на жертве в момент нападения. «Для выставки нужна только история. Полная анонимность гарантируется», — говорится в сообщении. Дата проведения выставки пока остается под вопросом — организаторы отмечают слабую активность россиян, но надеются, что откликов все-таки будет больше.



В соцсетях идея проведения выставки вызвала смешанную реакцию. Одни обвинили авторов проекта в попытке пиара на чужом несчастье: «Идиоты, заняться нечем?», «Больные журналюги блин маньяки», «Все изощренней и изощренней мысль человеческая», «фетишисты одним словом!» — пишут обитатели «Вконтакте». Другие поддержали активистов: «Очень крутая затея, даже слишком крутая для отсталого менталитета большинства населения, к сожалению», «Написали же, что похожие по описанию, а не те самые. Хорошая идея», — рассуждают сторонники выставки.

По словам организаторов, в дальнейшей они планируют уделить внимание теме издевательства в школах (буллинга). Экспозиция будет состоять из историй жертв и предметов, связанных с самыми жесткими инцидентами в учебных заведениях.