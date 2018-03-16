{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
09:00  16 марта 2018 0

Арбитражный суд решил судьбу банка «Югра»

Банк Югра. Сургут, банк югра, банкомат не работает
Руководители «Югры» пока не могут отстоять свой банкФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Крах банка «Югра»
все новости сюжета

Девятый арбитражный апелляционный суд признал действительным отзыв лицензии у банка «Югра». Таким образом, решение Арбитражного суда Москвы, который отклонил заявление о признании недействительным приказа Центробанка, осталось в силе. Однако представители «Югры» намерены обжаловать и это решение.

В апелляционном суде руководители «Югры» пытались обжаловать решение столичного арбитража от 20 декабря 2017 года. В иске представители «Югры» обвинили Центробанк в том, что тот искусственно занизил отчетные показатели финансовой организации с явной целью создать формальный повод для отзыва лицензии у банка, отмечает «Русская планета», а в арбитражном суде Москвы результаты аудиторской проверки, которая состоялась в банке накануне ввода временной администрации, были проигнорированы.

Согласно закону, регулятор может лишить лицензии ту кредитную организацию, к которой за последний год применялось более двух мер воздействия. Однако «Югра» исполнила все предписания регулятора, что подтверждалось и самим Банком России. Тем не менее, 28 июля 2017 года ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра», который в тот момент входил в топ-30 кредитных учреждений России.

«ЦБ отозвал лицензию из-за отказа банка исполнять план спасения и из-за существенного отрицательного капитала. К тому же, план участия в оздоровлении может быть впоследствии изменен», — пояснил представитель Центробанка во время рассмотрения иска «Югры» в Девятом арбитражном апелляционном суде. Его слова приводит RNS.

На 19 марта назначено новое заседание по «Югре» — на этот раз о несостоятельности банка, сообщает РАПСИ.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров