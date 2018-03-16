Арбитражный суд решил судьбу банка «Югра»

09:00 16 марта 2018 0

Руководители «Югры» пока не могут отстоять свой банк Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Девятый арбитражный апелляционный суд признал действительным отзыв лицензии у банка «Югра». Таким образом, решение Арбитражного суда Москвы, который отклонил заявление о признании недействительным приказа Центробанка, осталось в силе. Однако представители «Югры» намерены обжаловать и это решение.

В апелляционном суде руководители «Югры» пытались обжаловать решение столичного арбитража от 20 декабря 2017 года. В иске представители «Югры» обвинили Центробанк в том, что тот искусственно занизил отчетные показатели финансовой организации с явной целью создать формальный повод для отзыва лицензии у банка, отмечает «Русская планета», а в арбитражном суде Москвы результаты аудиторской проверки, которая состоялась в банке накануне ввода временной администрации, были проигнорированы.

Согласно закону, регулятор может лишить лицензии ту кредитную организацию, к которой за последний год применялось более двух мер воздействия. Однако «Югра» исполнила все предписания регулятора, что подтверждалось и самим Банком России. Тем не менее, 28 июля 2017 года ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра», который в тот момент входил в топ-30 кредитных учреждений России.

«ЦБ отозвал лицензию из-за отказа банка исполнять план спасения и из-за существенного отрицательного капитала. К тому же, план участия в оздоровлении может быть впоследствии изменен», — пояснил представитель Центробанка во время рассмотрения иска «Югры» в Девятом арбитражном апелляционном суде. Его слова приводит RNS.

На 19 марта назначено новое заседание по «Югре» — на этот раз о несостоятельности банка, сообщает РАПСИ.