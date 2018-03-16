{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Тюменской области
17:22  16 марта 2018 0

Тюменцы протестуют против «замуровывания в бетон» реки в центре города

Студенты придумали проект парка возле р.ТюменкиФОТО: change.org

Активисты Тюмени составили петицию «Спасем лог Тюменки от застройки». Обращение на имя губернатора и мэра Тюмени призывает отказаться от планов по возведению общежитий и парковки и разбить на этом месте парк. Петиция размещена на сайте change.org.

Жителей возмутило решение властей построить на месте природоохранной территории р.Тюменки, находящейся в центре города, студенческие общежития. При этом активисты указывают, что общественные слушания по изменению генплана в октябре 2016 года прошли тайно. «Реку хотят „заправить“ в бетон, лог засыпать и построить новые корпуса общежитий на 1000 студентов и подземную парковку на 500 мест. Разработка проектной документации по строительству общежития ТюмГУ уже выполнена и оплачена из бюджета Тюменской области, на эти цели потрачено 38 млн. рублей. На публичных слушаниях было всего 14 человек», — говорится в петиции.

Авторы петиции считают, что в зоне природоохранного ландшафта нужно создать парк «Лента Сибири». На его территории разместить прогулочные террасы, пешеходные и велодорожки, подвесные мостики, скейт-парк. Проект создан студентами местной архитектурной академии. А общежития общественники предлагают построить в другом месте. Петицию к этому часу подписали 552 человека.

В мэрии опровергли проведение тайных слушаний. «От них [общественников — прим.ред] никто не скрывал информацию, на все слушания информация размещается заранее, в календаре событий, она находится в открытом доступе», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь главы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина. Что касается петиции, представитель мэрии отметила, что «петицию видела, но официальных обращений в мэрию не поступало, поэтому и реакции никакой нет». Кроме того, в городе уже благоустраиваются лесопарк «Затюменский» и парк «Заречный», а также ведутся работы по облагораживанию ряда скверов и зеленых уголков, рассказала Сидоркина.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров