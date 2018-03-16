Тюменцы протестуют против «замуровывания в бетон» реки в центре города

Активисты Тюмени составили петицию «Спасем лог Тюменки от застройки». Обращение на имя губернатора и мэра Тюмени призывает отказаться от планов по возведению общежитий и парковки и разбить на этом месте парк. Петиция размещена на сайте change.org.
Жителей возмутило решение властей построить на месте природоохранной территории р.Тюменки, находящейся в центре города, студенческие общежития. При этом активисты указывают, что общественные слушания по изменению генплана в октябре 2016 года прошли тайно. «Реку хотят „заправить“ в бетон, лог засыпать и построить новые корпуса общежитий на 1000 студентов и подземную парковку на 500 мест. Разработка проектной документации по строительству общежития ТюмГУ уже выполнена и оплачена из бюджета Тюменской области, на эти цели потрачено 38 млн. рублей. На публичных слушаниях было всего 14 человек», — говорится в петиции.
Авторы петиции считают, что в зоне природоохранного ландшафта нужно создать парк «Лента Сибири». На его территории разместить прогулочные террасы, пешеходные и велодорожки, подвесные мостики, скейт-парк. Проект создан студентами местной архитектурной академии. А общежития общественники предлагают построить в другом месте. Петицию к этому часу подписали 552 человека.
В мэрии опровергли проведение тайных слушаний. «От них [общественников — прим.ред] никто не скрывал информацию, на все слушания информация размещается заранее, в календаре событий, она находится в открытом доступе», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь главы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина. Что касается петиции, представитель мэрии отметила, что «петицию видела, но официальных обращений в мэрию не поступало, поэтому и реакции никакой нет». Кроме того, в городе уже благоустраиваются лесопарк «Затюменский» и парк «Заречный», а также ведутся работы по облагораживанию ряда скверов и зеленых уголков, рассказала Сидоркина.