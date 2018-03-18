{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
08:17  18 марта 2018 0

На избирательных участках страны угощают президентским завтраком и предлагают руку и сердце. ФОТО

Единый день выборов Курган, избирательный участок, анучина олеся
В Новосибирске на выборах президента России образовалась новая семьяФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В России стартовали выборы президента страны. Каждый регион старается придать «изюминку» дню голосования. Так, на избирательных участках в Хабаровске горожан угощают президентским завтраком. В меню входит геркулесовая каша на обезжиренном молоке с кедровыми орешками, сырники и запеченное яблоко. Из напитков хабаровчанам предлагают на выбор облепиховый чай и чай с лимонником.

В день выборов президента России в Хабаровском крае стартовал проект «Народный стол — Наш выбор 27». На все избирательных участках организовали дегустацию продуктов местных производителей и предприятий общественного питания, сообщает РИА «Новости». В рамках проекта на арене «Ерофей» в Хабаровске жителям предложили попробовать «рацион чемпиона мира» — рыбные котлеты, папоротник и йогурт. В Петропавловске-Камчатском для граждан, пришедших голосовать, приготовили 160 литров ухи и 3,5 тонны гречневой каши, пишет Life.

Кроме того, в день выборов президента России многие пользователи социальных сетей публикуют фотографии, участвуя в конкурсах. Так, в Приморье авторы лучших и популярных снимков станут обладателями планшета, смартфона и электронных книг.

В Новосибирске на одном из избирательных участков состоялось предложение руки сердца. «Прийти на избирательный участок в белом платье и на каблуках, да еще и „жениха“ отыскать? Легко!» — написала на своей личной странице в Instagram жительница Сибири. На опубликованных фотографиях молодой человек надевает кольцо на безымянный палец девушки на фоне кабинок для голосования.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров