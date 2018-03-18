08:17 18 марта 2018 0

В Новосибирске на выборах президента России образовалась новая семья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России стартовали выборы президента страны. Каждый регион старается придать «изюминку» дню голосования. Так, на избирательных участках в Хабаровске горожан угощают президентским завтраком. В меню входит геркулесовая каша на обезжиренном молоке с кедровыми орешками, сырники и запеченное яблоко. Из напитков хабаровчанам предлагают на выбор облепиховый чай и чай с лимонником.

В день выборов президента России в Хабаровском крае стартовал проект «Народный стол — Наш выбор 27». На все избирательных участках организовали дегустацию продуктов местных производителей и предприятий общественного питания, сообщает РИА «Новости». В рамках проекта на арене «Ерофей» в Хабаровске жителям предложили попробовать «рацион чемпиона мира» — рыбные котлеты, папоротник и йогурт. В Петропавловске-Камчатском для граждан, пришедших голосовать, приготовили 160 литров ухи и 3,5 тонны гречневой каши, пишет Life.

Кроме того, в день выборов президента России многие пользователи социальных сетей публикуют фотографии, участвуя в конкурсах. Так, в Приморье авторы лучших и популярных снимков станут обладателями планшета, смартфона и электронных книг.

В Новосибирске на одном из избирательных участков состоялось предложение руки сердца. «Прийти на избирательный участок в белом платье и на каблуках, да еще и „жениха“ отыскать? Легко!» — написала на своей личной странице в Instagram жительница Сибири. На опубликованных фотографиях молодой человек надевает кольцо на безымянный палец девушки на фоне кабинок для голосования.