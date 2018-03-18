21:57 18 марта 2018 0

Актер сделал противоречивые высказывания насчет таланта его пермской коллеги Фото: Станислав Садальский, Instagram

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский похвалил в Instagram комедийную актрису из Перми Марину Федункив, известную по роли в сериале «Реальные пацаны». Незадолго до этого артисты поссорились в телепередаче Андрея Малахова на канале «Россия-1».

Выпуск программы «Привет, Андрей!» от 17 марта был посвящен создателю «Ералаша» Борису Грачевскому. В студии «России-1» Садальский раскритиковал актерскую игру Федункив, которая снялась в одном из роликов юмористического киножурнала. Однако позже в соцсети актер расхвалил талант пермячки. «До сегодняшнего дня и не подозревал, что есть такая… чудная актриса! С большим удовольствием смотрел сцены с ее участием. Жаль, что она еще не сыграла хорошей драматической роли. Но это дело времени. Потенциал у Марины огромный. Хорошо бы с ней что-то забабахать», — написал Садальский.

Ранее Станислав Садальский сделал другое громкое заявление. По его словам, балерина Анастасия Волочкова уходит в монастырь. В instagram-аккаунте артист опубликовал скриншот переписки со скандальной артисткой, писало «URA.RU».