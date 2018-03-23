После нападения на машину «скорой помощи» в Челябинске возбуждено уголовное дело

В управлении МВД России по Челябинску после нападения на автомобиль бригады скорой помощи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Нападавших ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Сейчас правоохранители ищут злоумышленников. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального ГУ МВД России, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в ночь на 23 марта в Калининском районе неизвестные обстреляли специализированную машину медиков, из-за чего разбился люк автомобиля. Никто из сотрудников «скорой» не пострадал. Врачи вызвали полицию, а спецтранспорт сняли с линии. Как писало «URA.RU», это нападение на карету «скорой помощи» было уже пятым за текущий год.