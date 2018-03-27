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10:37  27 марта 2018 0

Жительнице ХМАО власти подарили квартиру после того, как она увидела это во сне

В ХМАО подвели итоги юбилейной предвыборной лотерейиФото: Центр «Открытый регион-Югра»
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Женщина из ХМАО выиграла квартиру в предвыборной викторине «Югре-900!» после вещего сна. Как утверждает жительница поселка Приобье в Октябрьском районе Югры Марина, накануне розыгрыша призов, ей приснилось, что она стала обладательницей недвижимости. Так и произошло, сообщила «URA.RU» директор правительственного центра «Открытый регион», ответственного за организацию викторины, Оксана Макеева.

По данным Макеевой, история Марины — уникальна. «Женщина из Октябрьского района живет в балке (самодельное жилье, наподобие вагончика — ред.) и выиграла квартиру», — говорит глава «Открытого региона». До счастливого талона под номером 072009, женщина, посвятившая всю жизнь энергетическому комплексу, прожила в вагончике свыше 20 лет. Сейчас Марина находится на пенсии.

Викторина «Югре-900!», как уже сообщало «URA.RU», стартовала в ХМАО 24 февраля. Для победителей викторины подготовили более 900 тысяч призов. Самые ценные из них — квартиры и автомобили. Сбор анкет проходил в день голосования вблизи избирательных участков. В викторине, отметим, также принимала участие губернатор Наталья Комарова.

Эльдар Булатов
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