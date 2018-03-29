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Главные новости Тюменской области
11:28  29 марта 2018 0

Тюменцам расскажут, как стать грамотными потребителями коммунальных услуг

В Тюмени стартовали образовательные курсыФОТО предоставлено Тюменским индустриальным университетом

На базе Тюменского индустриального университета стартовал образовательный проект «Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг». С марта по декабрь 2018 года каждый желающий тюменец и житель региона сможет прийти на бесплатные лекции и научиться грамотно потреблять коммунальные услуги. Это совместный проект университета и администрации Тюмени.

В рамках проекта запланировано 36 занятий, в течение которых тюменцам расскажут о том, как стать грамотным заказчиком жилищных и коммунальных услуг, как говорить с управляющими и ресурсоснабжающими организациями на одном языке. Всего запланировано восемь больших блоков тем. В конце года по итогам всего обучения участникам, посетившим не менее 25 занятий, выдадут свидетельство о прохождении программы.

Впервые проект был реализован в 2016 году. В этом году программу переработали и внесли в нее существенные улучшения, взяв на вооружение только лучшие методики прошлого проекта. «Мы откорректировали учебно-тематический план, учли замечания и предложения тюменцев, а в результате выстроили более логичную цепочку лекций. Кроме того, появились новые темы, такие как „Подсчет объемов работ по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда“, „Определение стоимости текущего и капитального ремонта на основе составления сметной документации“. Эти темы и сегодня являются весьма актуальными. Мы на 80% пересмотрели профессорско-преподавательский состав, оставили двух лекторов с дебютного запуска проекта, которые получили максимальное количество положительных откликов», — рассказал куратор проекта от ТИУ, член общественного совета при департаменте ЖКХ Тюменской области Антон Ермолаев.

Занятия рассчитаны на два семестра
ФОТО предоставлено Тюменским индустриальным университетом

Кроме того, сейчас находится в разработке портал «Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг» на площадке открытых лекций Тюменского индустриального университета. В ближайшее время каждый желающий сможет найти на сайте всю необходимую информацию и учебные материалы по вопросам ЖКХ, информационная база сайта будет пополняться после проведения занятий. «Более того, мы хотим запустить видеотрансляции лекций в режиме онлайн. Чтобы люди со всей России, в режиме онлайн, могли получать знания», — подчеркнул Ермолаев, добавив, что подобная функция будет реализована уже в апреле.

Цикл лекций «Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг» стартовал 5 марта. Первой темой стало «Нормативно-правовое регулирование ЖКХ». Все обучение разбито на семестры. Второй цикл обучения коммунальной грамоте пройдет с 30 июля по 17 декабря. Все лекции идут на базе Строительного института ТИУ каждый понедельник, с 18.00.

Иван Шестак
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