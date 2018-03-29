В Кремле ответили на сообщения о скорой отставке Тулеева

16:30 29 марта 2018 0

Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке главы Кемеровской области Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он попросил обратить внимание на то, что по этому поводу ранее сказал Владимир Путин.

«На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости», — сказал Песков, чьи слова приводит портал RT. При этом он отметил, что заранее подобную информацию Кремль в любом случае предоставлять не будет. «Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даём соответствующую информацию», — заметил пресс-секретарь президента.

Ранее во время поездки в Кемерово Владимир Путин заявил, что для принятия кадровых решений необходимо сначала установить степень вины чиновников. «Под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения», — сказал президент.

Информация о грядущей отставке Амана Тулеева обсуждалась и до трагедии в Кемерово, однако после ЧП ситуация накалилась еще больше. При этом близкие к Кремлю источники рассказали журналистам, что устраивать его показательную отставку не планируется. Между тем аналитики и политконсультанты считают, что неосторожные слова Тулеева о людях, вышедших на стихийный митинг после пожара в кемеровском торговом центре, действительно могут стоить ему карьеры. Точно так же, как и тот факт, что он и его заместитель даже не приехали на место трагедии в день происшествия. Политолог Евгений Минченко же полагает, что Тулеев уйдет в отставку, как только ему найдут преемника, пишет «Национальная служба новостей».