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02 апреля 2018
09:40  02 апреля 2018 0

«Лукойл» получил льготу по месторождению в ХМАО

Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, газ, сургутнефтегаз, нефтяники, нефть, добыча нефти, снг, нефтяная вышка, буровая учебная
За 15 лет льгота может принести «Лукойлу» почти 200 млрд рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Лукойл» получил льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Имилорского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Решение о льготе для компании было принято в связи с тем, что почти все его запасы были признаны трудноизвлекаемыми.

Льгота по НДПИ для «Лукойла» в Западной Сибири будет действовать с 2019 года, пишет «Коммерсант». Отмечается, что Имилорское является одним из самых крупных месторождений последних лет, его запасы оцениваются в 193 млн тонн — большинство из них трудноизвлекаемые. Оценить эффект от льгот по НДПИ в Имилорском эксперты пока затрудняются, однако в среднем за 15 лет они могут принести «Лукойлу» примерно 180 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент «Лукойла» Вагит Алекперов и губернатор Югры Наталья Комарова подписали допсоглашение о сотрудничестве между региональным правительством и компанией. «Лукойл» займется строительством и реконструкцией социальных объектов в городах ХМАО.

Накануне Вагит Алекперов заявил, что «Лукойл» планирует расширять свое присутствие в Западной Африке, сообщало «Федеральное агентство новостей». Специалисты называют африканский рынок «непаханым полем» для российского бизнеса, а особенно перспективным считают сотрудничество с Мадагаскаром.

Дарья Корчак
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