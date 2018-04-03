18:16 03 апреля 2018 0

Конкурс на замещение этой должности обещает быть интересным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конкурс на должность директора Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге еще не объявлен, однако уже появились желающие поучаствовать в нем. Об этом «URA.RU» стало известно в результате обзвона лиц, которые уже участвовали в подобных конкурсных процедурах. Так, претендовать на пост директора парка Маяковского готовы двое из участников конкурса на замещение должности директора Шарташского лесопарка.

«Мы, безусловно, выдвинем кандидатуру: я не раз публично высказывался, что Шадрин — это не то, чего мы ожидали, при всем уважении к нему как к боевому генералу, — заявил агентству лидер свердловских „делороссов“ Леонид Гункевич. — Как я понимаю, земля там областная, а учреждение (ЦПКиО) — муниципальное. Я бы сделал это учреждение областным. Все парки должны, с одной стороны, конкурировать, с другой — взаимно дополнять друг друга. В парк приезжает много людей из области, поэтому разрабатывать программу его развития я стал бы с максимальным привлечением идей народа, технарей, архитекторов».

«С удовольствием попробую поучаствовать, — заявил главный редактор журнала „Банзай“ Александр Цариков. — Но только если не сделают, как в прошлый раз, когда за 4-5 дней до экзамена выложили список документов, которые необходимо знать. Надо было приложить невероятные усилия, как Ульянов-Ленин в бытность учащимся гимназии, чтобы выучить их. Если это будет, как тогда, — игра в одни ворота, то смысла нет, но если дадут достаточное время для подготовки конкурсантов — можно будет попробовать».

Будет ли участвовать в конкурсе на замещение должности директора ЦПКиО его нынешний руководитель (в статусе и/о) Роман Шадрин, выяснить не удалось: он так и не ответил на этот вопрос во время телефонного разговора. «Почему вам это интересно — чтобы высветить в своих материалах? Не звоните, не провоцируйте меня! Я знаю ваши методы», — эмоционально среагировал генерал-депутат на вполне невинный вопрос. Позже он сообщил в Facebook, что намерен пожаловаться в прокуратуру на то, что журналисты ему «надоели» и «мешают работать».

Между тем, как стало известно «URA.RU», планы Романа Шадрина — гораздо более далеко идущие, чем кресло директора парка развлечений. Инсайдеры во властных структурах вспоминают недавнюю историю, когда Шадрин сфотографировался с президентом Путиным, утверждая, что она имела продолжение: якобы тогда же, когда был сделан этот снимок, Шадрин сумел решить в Москве вопрос о дальнейшем трудоустройстве. Предположительно, он намерен занять один из постов в структурах Росгвардии (что вполне соответствует его боевому прошлому).

Ранее «URA.RU» опубликовало новость о том, что в Екатеринбурге пройдет конкурс на замещение должности директора ЦПКиО. Об этом агентству сообщил официальный представитель мэрии Анатолий Карманов, который уточнил, что это будет не столько конкурс кандидатур, сколько конкурс программ по развитию Екатеринбургского парка культуры и отдыха.