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02 апреля 2018
01 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
22:27  02 апреля 2018 1

У директора ЦПКиО Екатеринбурга, которого ненавидят горожане, закончился контракт. Сменщик точно обрадует земляков

Заседение комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской гордумы. Екатеринбург, шадрин роман
Многие ожидали, что контракт с генералом просто пролонгируютФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин (генерал в отставке и Герой России) сменил статус на и. о. директора. Сохранит ли он свой пост или сдаст его другому человеку, решится по итогам конкурса, сообщили «URA.RU» в администрации города.

«У Романа Александровича истек срок контракта», — пояснил корреспонденту агентства пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. — Кто возглавит парк имени Маяковского в дальнейшем, станет ясно по итогам конкурса на должность директора. Точнее, по итогам конкурса программ развития ЦПКиО, которые должны представить претенденты на этот пост».

Генерал-майор Роман Шадрин получил звание Героя России за боевые действия в Чечне в 1995 году. Группа разведчиков под его командованием более суток отбивала атаки боевиков, а когда боеприпасы подошли к концу, Шадрин вызвал огонь артиллерии на себя. В гражданской жизни его карьера (если не считать мандата депутата гордумы и селфи с президентом) сложилась менее удачно: горожане и общественники неоднократно критиковали его деятельность в качестве директора ЦПКиО, в Екатеринбурге даже собирали подписи за его отставку.

Масла в огонь подливал сам Шадрин, неоднократно вступавший в полемику с недоброжелателями в соцсетях. Максимальную известность получили его стихи, так называемая «аллея памятников-могил» и адресованный журналисту вопрос, не боится ли тот отвертки.

Владимир Васин
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