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04 апреля 2018
03 апреля 2018
02 апреля 2018
19:14  04 апреля 2018 0

Тюменских могильщиков наказали за свалку на кладбище

Директор компании обещал убрать мусор к 17 апреляПрокуратура Тюменской области

В Тюмени руководителя компании «Некрополь», отвечающей за состояние кладбища, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Решение по требованию прокуратуры вынесло региональное управление Роспотребнадзора. Поводом для проверки надзорного ведомства послужило обращение жительницы города о ненадлежащем содержании территории кладбища «Червишевское-1».

На месте сотрудники прокуратуры обнаружили девять свалок, образовавшихся еще осенью 2017 года, а также пять упавших на могилы деревьев. В отношении и. о. директора муниципального казенного учреждения «Некрополь», которое занимается организацией похорон и благоустройством захоронения в Ленинском административном округе Тюмени, прокуратура возбудила административное дело по статье «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами». Руководитель признал свою вину и обещал убрать свалки к 17 апреля, сообщает сайт прокуратуры Тюменской области.

Павел Маркуш
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