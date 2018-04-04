Тюменских могильщиков наказали за свалку на кладбище

В Тюмени руководителя компании «Некрополь», отвечающей за состояние кладбища, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Решение по требованию прокуратуры вынесло региональное управление Роспотребнадзора. Поводом для проверки надзорного ведомства послужило обращение жительницы города о ненадлежащем содержании территории кладбища «Червишевское-1».
На месте сотрудники прокуратуры обнаружили девять свалок, образовавшихся еще осенью 2017 года, а также пять упавших на могилы деревьев. В отношении и. о. директора муниципального казенного учреждения «Некрополь», которое занимается организацией похорон и благоустройством захоронения в Ленинском административном округе Тюмени, прокуратура возбудила административное дело по статье «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами». Руководитель признал свою вину и обещал убрать свалки к 17 апреля, сообщает сайт прокуратуры Тюменской области.