После смерти владельца крупной строительной компании в Перми бизнес унаследовал сын

Василий Старцев, сын покойного Юрия Старцева, с 3 сентября 2025 года назначен доверительным управляющим 100% долей ООО «Нью-Граунд». Это крупная строительная компания Пермского края, специализирующаяся на возведении фундаментов и подземных сооружений. Она работает на рынке более 20 лет.
«Юрий Старцев — основатель компании и ее бывший гендиректор, скончался 27 июля. Он являлся обладателем 52% акций предприятия», — уточняет издание «Коммерсантъ-Прикамье».
По данным в СБИС, по итогам 2024 года выручка организации составила 6 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 136 млн рублей. На данный момент сведения о передаче акций Юрия Старцева в АО «Нью-Граунд» его сыну в реестре не отражены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!