Женщина умерла в челябинской больнице из-за того, что ей перелили не ту кровь

Врач-лаборант миасской больницы № 2 перепутал кровь, что стало причиной смерти пенсионерки. Сотруднице медучреждения вменяется причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следственное управление СКР по региону передало в прокуратуру уголовное дело для утверждения обвинительного заключения.
Пациентку готовили к операции, для которой требовалось переливание крови. Врач-лаборант отнесся к процедуре анализа небрежно: перепутал резус-принадлежность и не определила наличие антител. В итоге пациентка вместо индивидуального подбора крови в областной больнице получила «неправильную» кровь. У женщины возникли осложнения.
«Основываясь на ошибочном заключении, хирурги каждый раз переливали женщине не ту кровь. В итоге у пациентки развилась острая почечная недостаточность. Жизнь пожилой женщины не удалось спасти: через полтора месяца она скончалась», — рассказал АН NewsMiass.ru старший следователь ведомства Евгений Ставер. Он добавил, что фигурантка дела вину не признает и утверждает, что все исследования проводила правильно.
Врачу-лаборанту в соответствии со статьей УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет. Либо женщину отправят на принудительные работы сроком до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.