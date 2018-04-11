Во вторник, 10 апреля, украинские радикалы сожгли георгиевскую ленту рядом с памятником Неизвестному матросу в День освобождения Одессы от нацистов в годы Второй мировой войны.
Около 60 националистов пришли к монументу после официальных мероприятий, которые состоялись еще утром. Они сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил к мемориалу, пишет RT.
После этого к Вечному огню подошли несколько десятков пенсионеров и начали проводить митинг. Но администрация мемориала решила включить гимн Украины на большой громкости и поставила его на повтор, чтобы заглушить акцию пожилых людей. В ответ на это, пенсионеры стали петь советские военные песни.
Как напоминает телеканал 360, на Украине с 15 июня вступил в силу закон «О запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты». Символ Победы запретили носить на вещах, одежде, крепить на автомобиле и прочее. За нарушение закона предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен или административный арест сроком до 15 суток.