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11 апреля 2018
10 апреля 2018
01:59  11 апреля 2018 0

Украинские радикалы демонстративно сожгли георгиевскую ленту у Вечного огня. ВИДЕО

Пикет за мир у памятника Татищеву и Де Генину. Екатеринбург, пикет, митинг, флаг украины
В ответ на действия националистов пенсионеры стали петь советские военные песниФото: Александр Мамаев © URA.RU

Во вторник, 10 апреля, украинские радикалы сожгли георгиевскую ленту рядом с памятником Неизвестному матросу в День освобождения Одессы от нацистов в годы Второй мировой войны.

Около 60 националистов пришли к монументу после официальных мероприятий, которые состоялись еще утром. Они сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил к мемориалу, пишет RT.

После этого к Вечному огню подошли несколько десятков пенсионеров и начали проводить митинг. Но администрация мемориала решила включить гимн Украины на большой громкости и поставила его на повтор, чтобы заглушить акцию пожилых людей. В ответ на это, пенсионеры стали петь советские военные песни.

Как напоминает телеканал 360, на Украине с 15 июня вступил в силу закон «О запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты». Символ Победы запретили носить на вещах, одежде, крепить на автомобиле и прочее. За нарушение закона предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен или административный арест сроком до 15 суток.

Александр Черноскутов
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