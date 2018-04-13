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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:24  13 апреля 2018 0

Минтруд пересмотрит список «неженских» профессий

«Неженских» профессий станет меньшеФото: Pixabay, hamonazaryan1

Министерство труда планирует пересмотреть постановление правительства, которое запрещает женщинам работать по определенным профессиям. Об этом сообщил глава департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

Документ, который кардинально меняет подход к определению, какая профессия является женской, а какая нет, разместили на федеральном портале нормативных правовых актов. Корж заявил, что в течение нескольких месяцев он будет обсуждаться, чтобы все смогли высказать по нему свои замечания и предложения.

В настоящий момент женщинам запрещается работать по 456 профессиям и специальностям. «Пересмотр списка профессий — вопрос деликатный. Конечно, вредные факторы действуют не только на женщин, но и на мужчин. Но женщины острее реагируют на факторы внешней среды», — приводит слова чиновника «Российская газета». Отмечается, что число жителей России, которые работают во вредных и опасных условиях труда, снижается. Однако, еще около миллиона женщин трудятся на подобных работах.

По словам Коржа, надо уходить от прямого перечисления запрещенных профессий, так как технологии не стоят на месте. Министерство труда рекомендует не составлять списки профессий, где женщинам нельзя было бы работать, а утвердить блок вредных производственных факторов, при наличии которых труд лицам женского пола будет ограничен. Помимо этого, появится перечень отдельных видов работ с опасными условиями труда.

Александр Черноскутов
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