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С нами воскресенье, 15 число на календаре и конец очередной апрельской недели. На улицах все суше, по утрам все светлее, и от этого приятнее на душе. Поэтому унывать не советуем, лучше, что случилось за прошедшие сутки, почитайте:
Сирия, безусловно, главная тема уже нескольких дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза рассказал, как США могли остановить войну всего за 24 часа. По сути, он косвенно обвинил Штаты в поддержке терроризма.
На заседании Совета Североатлантического альянса страны НАТО единогласно поддержали действия Дональда Трампа и его союзников в Сирии. Позже Белый дом анонсировал новые санкции против России из-за поддержки Башара Асада.
Патриарх Кирилл намерен остановить войну в Сирии. После переговоров с Папой римским, патриарх заявил, что «церковь может влиять на представителей политического мира».
К другим важным темам. На заседании Совета по внешней и оборонной политике глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом, состоящим на вооружении США и Британии. Эту информацию он получил из центра в Швейцарии.
Россияне болезненно реагируют на повышение пенсий чиновникам. Конфликты на эту тему перестают быть редкостью, потому что большинству граждан РФ о жизни госслужащих в старости приходится только мечтать. Мы разобрались, какую пенсию на самом деле получают чиновники и депутаты.
Ну и сюр напоследок: единоросс Петр Толстой дал совет болеющим россиянам — говорит, сплевывать американские лекарства, принимать настойку боярышника и замачивать кору дуба. Насколько безопасно пить боярышник и нужно ли сплевывать лекарства из других стран, депутат не уточнил.