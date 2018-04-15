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15 апреля 2018
14:00  15 апреля 2018 0

Споры о Сирии, реальная пенсия чиновников, лечение боярышником. Дайджест новостей от «URA.RU»

Суд над бывшим членом Совета Федерации от Челябинской области, координатором «Единой России» по вопросам экологии Константином Цыбко. Озерск, цыбко константин, бутафорские деньги
Чиновники не стесняются устанавливать себе высокие пенсииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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С нами воскресенье, 15 число на календаре и конец очередной апрельской недели. На улицах все суше, по утрам все светлее, и от этого приятнее на душе. Поэтому унывать не советуем, лучше, что случилось за прошедшие сутки, почитайте:

Сирия, безусловно, главная тема уже нескольких дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза рассказал, как США могли остановить войну всего за 24 часа. По сути, он косвенно обвинил Штаты в поддержке терроризма.

На заседании Совета Североатлантического альянса страны НАТО единогласно поддержали действия Дональда Трампа и его союзников в Сирии. Позже Белый дом анонсировал новые санкции против России из-за поддержки Башара Асада.

Патриарх Кирилл намерен остановить войну в Сирии. После переговоров с Папой римским, патриарх заявил, что «церковь может влиять на представителей политического мира».

К другим важным темам. На заседании Совета по внешней и оборонной политике глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом, состоящим на вооружении США и Британии. Эту информацию он получил из центра в Швейцарии.

Россияне болезненно реагируют на повышение пенсий чиновникам. Конфликты на эту тему перестают быть редкостью, потому что большинству граждан РФ о жизни госслужащих в старости приходится только мечтать. Мы разобрались, какую пенсию на самом деле получают чиновники и депутаты.

Ну и сюр напоследок: единоросс Петр Толстой дал совет болеющим россиянам — говорит, сплевывать американские лекарства, принимать настойку боярышника и замачивать кору дуба. Насколько безопасно пить боярышник и нужно ли сплевывать лекарства из других стран, депутат не уточнил.

Анна Ветрова
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