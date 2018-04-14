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14 апреля 2018
21:24  14 апреля 2018 0

Постпред РФ при ООН рассказал, как США могли остановить войну в Сирии всего за 24 часа

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Экстренное заседание Совбеза проходит в ООН (фото из архива)Фото: White House/Wikipedia
новость из сюжета:
Война в Сирии
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США могли бы за 24 часа остановить войну в Сирии, дав команду своим «ручным террористам» прекратить борьбу против законной власти. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза.

«Призываем США прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь. Вы за 24 часа можете закончить конфликт, выведя своих карманных террористов из этой страны», — приводит его слова информагентство Nation News.

В своей речи Небензя сделал дополнительный акцент на том, что США подкрепляют данные о «химатаке» в сирийском населенном пункте Дума, после информации о которой и возник новый виток войны в Сирии, «мифическими разведданными». Небензя добавил, что ракетный удар по Сирии и участие в нем Франции и Великобритании свидетельствуют об их тяге к неоколониализму. Постпред России при ООН отметил, что руководство этих стран участвовало в военной авантюре, которую предприняли США, проигнорировавшие устав организации.

Утром в субботу, 14 апреля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к своему народу со словами о том, что собирается отдать приказ о ракетном обстреле Сирии, напоминает телеканал 360. В этом его поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Тереза Мэй. Западная коалиция выпустила более 110 ракет по сирийским правительственным объектам, которые, по ее мнению, используются для производства химического оружия. Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.

Феликс Сорокин
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