Постпред РФ при ООН рассказал, как США могли остановить войну в Сирии всего за 24 часа

США могли бы за 24 часа остановить войну в Сирии, дав команду своим «ручным террористам» прекратить борьбу против законной власти. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза.
«Призываем США прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь. Вы за 24 часа можете закончить конфликт, выведя своих карманных террористов из этой страны», — приводит его слова информагентство Nation News.
В своей речи Небензя сделал дополнительный акцент на том, что США подкрепляют данные о «химатаке» в сирийском населенном пункте Дума, после информации о которой и возник новый виток войны в Сирии, «мифическими разведданными». Небензя добавил, что ракетный удар по Сирии и участие в нем Франции и Великобритании свидетельствуют об их тяге к неоколониализму. Постпред России при ООН отметил, что руководство этих стран участвовало в военной авантюре, которую предприняли США, проигнорировавшие устав организации.
Утром в субботу, 14 апреля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к своему народу со словами о том, что собирается отдать приказ о ракетном обстреле Сирии, напоминает телеканал 360. В этом его поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Тереза Мэй. Западная коалиция выпустила более 110 ракет по сирийским правительственным объектам, которые, по ее мнению, используются для производства химического оружия. Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.