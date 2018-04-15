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15 апреля 2018
14 апреля 2018
02:03  15 апреля 2018 0

Страны НАТО поддержали бомбардировку Сирии. Путин и Эрдоган договорились объединить усилия из-за агрессии США

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджепом Эрдоганом договорились о сотрудничестве по СирииФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Страны НАТО единогласно поддержали ракетные удары по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции. Об этом после экстренного заседания Совета Североатлантического альянса заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Их военное действие было ограниченным и направлено только на объекты химоружия. Не было никакой альтернативы применению силы», — приводит ТАСС слова Столтенберга, который также добавил, что ракетный удар ослабил потенциал Дамаска по части химического оружия.

При этом в НАТО утверждают, что произошедшее не помешает политическому урегулированию конфликта в Сирии. Наоборот, по их мнению, если бы страны «молчаливо смотрели на применение химоружия», это подорвало бы политический процесс.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, придерживается полностью противоположной позиции. Во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом 14 апреля он заявил, что действия западных государств «грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права».

Как сообщила пресс-служба Кремля, по итогам беседы Россия и Турция договорились активизировать двухстороннее сотрудничество, которое направлено на продвижение политического урегулирования конфликта в Сирии.

Утром 14 апреля. напомним, США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Это стало ответом на якобы произошедшую городе Дума химическую атаку. Позже Владимир Путин, как напоминает RT, комментируя ситуацию, назвал действия Соединенных Штатов и их союзников «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

Сергей Демин
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