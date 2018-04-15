Страны НАТО единогласно поддержали ракетные удары по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции. Об этом после экстренного заседания Совета Североатлантического альянса заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
«Их военное действие было ограниченным и направлено только на объекты химоружия. Не было никакой альтернативы применению силы», — приводит ТАСС слова Столтенберга, который также добавил, что ракетный удар ослабил потенциал Дамаска по части химического оружия.
При этом в НАТО утверждают, что произошедшее не помешает политическому урегулированию конфликта в Сирии. Наоборот, по их мнению, если бы страны «молчаливо смотрели на применение химоружия», это подорвало бы политический процесс.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, придерживается полностью противоположной позиции. Во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом 14 апреля он заявил, что действия западных государств «грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права».
Как сообщила пресс-служба Кремля, по итогам беседы Россия и Турция договорились активизировать двухстороннее сотрудничество, которое направлено на продвижение политического урегулирования конфликта в Сирии.
Утром 14 апреля. напомним, США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Это стало ответом на якобы произошедшую городе Дума химическую атаку. Позже Владимир Путин, как напоминает RT, комментируя ситуацию, назвал действия Соединенных Штатов и их союзников «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».