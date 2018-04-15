Белый дом анонсировал новые санкции против России из-за поддержки Сирии

Белый дом подготовил для журналистов по случаю прошедшего брифинга по ситуации в Сирии документ, в котором говорится о планах властей США ввести новые санкции в отношении РФ.
«Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада», — говорится в документе. О наличии такой формулировки в нем заявил эксперт Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайан О’Тул. Позже в разговоре с журналистом РБК он подтвердил, что лично видел постановление.
К слову, об этом уже сообщила и британская газета Daily Mail, которая также отметила, что ни Белый дом, ни Минфин не смогли прокомментировать информацию.
Утром 14 апреля, напомним, США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Военные действия стали ответом на якобы произошедшую в Восточной Гуте химическую атаку, причем ответственность за это Запад возложил не только на Дамаск, но и на Москву.
Позже на заседании Совета Североатлантического альянса страны НАТО единогласно поддержали действия Дональда Трампа и его союзников. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал ракетный удар «актом агрессии».