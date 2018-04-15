12:37 15 апреля 2018 0

Многие чиновники буквально молятся на будущую пенсию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Повышение пенсий чиновникам на Камчатке обернулось на этой неделе громким скандалом. Генсовет «Единой России» раскритиковал решение главы Камчатского края Владимира Илюхина, подписавшего закон, который позволит применять повышающие коэффициенты при расчете пенсий госслужащих. Подобные конфликты перестают быть редкостью — связаны они с тем, что большинству россиян о жизни чиновников в старости приходится только мечтать. Какую пенсию на самом деле получают чиновники и депутаты — «URA.RU» разбиралось вместе с экспертами.

Чиновники могут получать пенсию — 75% от зарплаты

Высокая пенсия — один из главных аргументов при выборе профессии госслужащего Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сумма пенсионных ежемесячных выплат напрямую зависит от заработной платы государственного служащего, объяснил «URA.RU» юрист по пенсионным вопросам Сергей Ефимов. «В том случае, если гражданин трудился 15 лет или более, размер выплат устанавливается в 45% от его заработной платы. Отдельно считаются и льготные выплаты, которые входят в страховую часть платежа», — пояснил эксперт. Недавно поменялся размер пенсии госслужащих по старости. Отныне для получения выплаты необходимо работать от 15 до 20 лет.

Эксперт подчеркнул, что расчет пенсии госслужащего сугубо индивидуален. Однако точную цифру назвать довольно сложно, признает Ефимов. «Впрочем, существует важное ограничение. Совокупный платеж, включая все возможные льготные условия, не должен превышать отметки в 75% от заработной платы», — сказал юрист. По его словам, некоторые чиновники получают 40-50-тысячную пенсию. «Однако немало и тех, кто при выходе на заслуженный отдых имеет внушительные суммы — свыше 100 тысяч рублей», — добавил Ефимов. При этом средняя пенсия в России в этом году составляет чуть более 14 тысяч рублей.

Еще одной особенностью начисления пенсий чиновников является то, что их никто не переводил на балльную систему, как это сделали для других граждан, указывает в разговоре с «URA.RU» политолог, государственный советник РФ III класса Дмитрий Журавлев. По его словам, федеральные служащие получают выплаты из средств федерального бюджета, а не Пенсионного фонда как все остальные граждане.

Но бюрократы завидуют депутатам

Чиновники зачастую завидуют депутатам — им достаточно немного поработать, чтобы обеспечить достойную старость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако многие госслужащие откровенно завидуют депутатам, признается Журавлев. «Чиновникам надо дослужиться до своей хорошей пенсии, потратить на это долгие годы. А вот депутату достаточно годик поработать — и все, ты в старости полностью обеспечен», — говорит эксперт.

Депутаты Госдумы могут претендовать на доплату к пенсии, равную 75% от вознаграждения гражданского министра в России. По просьбе «URA.RU» эксперты подсчитали, что доплаты к пенсиям для экс-министров и парламентариев будут колебаться в диапазоне от 45 до 77 тысяч рублей. Соответственно, начисляться им будет пенсия в диапазоне от 57 до 90 тысяч рублей.

«Пенсия депутатов исчисляется в минимальных размерах оплаты труда. Эта величина регулярно индексируется. То есть выплаты постоянно растут. Работа в парламенте сопряжена с высокой ответственностью. Поэтому пенсия в 100 тысяч для человека, от которого зависит будущее страны — это не фантастика, не божья благодать», — признался «URA.RU» один из бывших депутатов Госдумы, пожелавший не называть своего имени.

По словам юриста Сергея Ефимова, на 75% от зарплаты премьера могут претендовать спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Дело в том, что закон о статусе сенатора и депутата приравнивает объем их социальных гарантий к премьерскому. Это означает, что в старости они будет получать более 300 тысяч рублей.

Мэры в регионах назначают себе пенсию сами

Отдельный вопрос — ситуация в регионах. Например, размер вознаграждений чиновников после ухода на заслуженный отдых на дальневосточных островах регулирует специальный закон. В нем, в частности, говорится о доплате к основным выплатам в размере от 45 до 75% среднемесячного заработка чиновника. На Камчатке с учетом принятых изменений, которые и вызвали скандал, пенсии первых лиц края вырастут более чем в два раза — примерно до 150 тысяч рублей в месяц.

В регионах чиновники не стесняются устанавливать себе высокие пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На муниципальном и региональном уровнях местные депутаты, мэры и губернаторы зачастую прописывают в законах разные надбавки и доплаты. «Такие доплаты — очень подвижные, их трудно контролировать. Этим и пользуются чиновники на местах. Так, один глава города установил себе будущую пенсию в 320 тысяч рублей, другой — в 250 тысяч. В то же время большинство пенсионеров в их регионах получают по 10-15 тысяч рублей в месяц», — пояснила «URA.RU» заместитель директора аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.

Политолог Аббас Галлямов соглашается, что тема социальной несправедливости остается одной из самых актуальных в массовом сознании. По мнению бывшего вице-губернатора Калининградской области, политолога Сергея Журавского, высокие пенсии госслужащих и депутатов — «красная тряпка для подавляющего большинства населения». «У нас многие работающие люди сегодня бедствуют, в регионах заработать 40-50 тысяч рублей под силу далеко не каждому. Когда же чиновники собственными распоряжениями обеспечивают себе безбедную старость, это выглядит не совсем адекватно. Я вовсе не призываю отнимать деньги у госслужащих, многие из них действительно более чем активно работают. Вопрос в другом — пока мы не можем обеспечить всем достойную жизнь в старости, не надо дразнить людей», — сказал «URA.RU» Журавский.