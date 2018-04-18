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15:53  18 апреля 2018 0

Перелет бизнес-классом, номер «люкс»: «Хрюша» из «Спокушек» запросил полтора миллиона за благотворительное выступление в ХМАО

Презентация песни Сергея Шнурова для
Актеру, якобы озвучивающему Хрюшу, необходимы перелет бизнес-классом, номер «люкс» и 1,4 млн рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Артист, исполняющий роль Хрюши из популярного детского шоу «Спокойной ночи малыши», напрашивается в ХМАО на благотворительный концерт. Примечательно, что за концертную программу команда артиста просит внушительный гонорар (1,4 млн рублей), также требует перелет бизнес-классом и гостиничные номера класса «Люкс». Об этом 18 апреля «URA.RU» сообщил источник в югорском департаменте культуры.

Согласно документам, предоставленным инсайдером агентства, творческий союз «Мэтры телевидения Останкино» предложили губернатору ХМАО Наталье Комаровой провести в ХМАО концертную программу «Шаинский Forever», в рамках которой в ХМАО приедут следующие артисты: актриса и ведущая Лариса Вербицкая, исполнитель роли «Хрюши» Андрей Удалов, звезды телеэкрана Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша, а также золотые голоса советской мультипликации Светлана Харлап и Венера Рахимова.

Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, бизнес-класс
Артисты готовы лететь в ХМАО исключительно бизнес-классом
Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В рамках программы артисты обещают благотворительный кукольный концерт на площади, общение с больными детьми в медицинских учреждениях ХМАО в рамках программы «Хрюша приходит в гости», а также конкурсный просмотр детских музыкальных коллективов для отбора на «Международный фестиваль детской песни имени Шаинского».

Стоит отметить, что стоимость всех мероприятий, рассчитанных на 7 часов 20 минут, составит 1,4 млн рублей. «Кроме того, принимающая сторона оплачивает авиаперелет из Москвы (два места бизнес-класса и четыре места экономкласса). Проживание в гостинице (при необходимости): два люкс-апартамента и четыре одноместных номера. Внутригородской трансфер в виде комфортабельного микроавтобуса, а также благоустроенную концертную площадку», — говорится в требованиях артистов.

Как сообщил «URA.RU» сам автор послания, исполнитель роли «Хрюши» Андрей Удалов, какого-либо ответа на предложение от губернатора на данный момент получено не было. «Благотворительностью в наше время занимаются только очень богатые люди. У нас такой возможности нет», — объяснил высокий ценовой запрос Андрей Удалов.

Презентация песни Сергея Шнурова для "Спокойной ночи, малыши!", ТАСС. Москва, спокойной ночи малыши, степашка, чабанюк оксана, хрюша
Знают ли «настоящие» Хрюша со Степашкой об Андрее Удалове — неизвестно
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Также Удалов объяснил, что артисты их творческого Союза работали в передаче «Спокойной ночи малыши», но сами куклы приедут в Югру из другой передачи «Вечерняя сказка». «Современные „Спокойной ночи малыши“ нам не нравятся, у нас абсолютно другая программа, там не только поросенок и заяц, но и 12 других кукол», — заявил исполнитель роли «Хрюши». Также он заранее обвинил журналистов в желании создать скандал.

Согласно официальным данным, роль Хрюши в телепрограмме в настоящее время озвучивает актриса Оксана Чебанюк. Какого-либо официального подтверждения причастности Андрея Удалова к передаче «Спокойной ночи малыши» и образу популярного поросёнка найти не удалось.

Игорь Волосин
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