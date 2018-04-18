15:53 18 апреля 2018 0

Актеру, якобы озвучивающему Хрюшу, необходимы перелет бизнес-классом, номер «люкс» и 1,4 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артист, исполняющий роль Хрюши из популярного детского шоу «Спокойной ночи малыши», напрашивается в ХМАО на благотворительный концерт. Примечательно, что за концертную программу команда артиста просит внушительный гонорар (1,4 млн рублей), также требует перелет бизнес-классом и гостиничные номера класса «Люкс». Об этом 18 апреля «URA.RU» сообщил источник в югорском департаменте культуры.

Согласно документам, предоставленным инсайдером агентства, творческий союз «Мэтры телевидения Останкино» предложили губернатору ХМАО Наталье Комаровой провести в ХМАО концертную программу «Шаинский Forever», в рамках которой в ХМАО приедут следующие артисты: актриса и ведущая Лариса Вербицкая, исполнитель роли «Хрюши» Андрей Удалов, звезды телеэкрана Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша, а также золотые голоса советской мультипликации Светлана Харлап и Венера Рахимова.

Артисты готовы лететь в ХМАО исключительно бизнес-классом Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В рамках программы артисты обещают благотворительный кукольный концерт на площади, общение с больными детьми в медицинских учреждениях ХМАО в рамках программы «Хрюша приходит в гости», а также конкурсный просмотр детских музыкальных коллективов для отбора на «Международный фестиваль детской песни имени Шаинского».

Стоит отметить, что стоимость всех мероприятий, рассчитанных на 7 часов 20 минут, составит 1,4 млн рублей. «Кроме того, принимающая сторона оплачивает авиаперелет из Москвы (два места бизнес-класса и четыре места экономкласса). Проживание в гостинице (при необходимости): два люкс-апартамента и четыре одноместных номера. Внутригородской трансфер в виде комфортабельного микроавтобуса, а также благоустроенную концертную площадку», — говорится в требованиях артистов.

Как сообщил «URA.RU» сам автор послания, исполнитель роли «Хрюши» Андрей Удалов, какого-либо ответа на предложение от губернатора на данный момент получено не было. «Благотворительностью в наше время занимаются только очень богатые люди. У нас такой возможности нет», — объяснил высокий ценовой запрос Андрей Удалов.

Знают ли «настоящие» Хрюша со Степашкой об Андрее Удалове — неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Также Удалов объяснил, что артисты их творческого Союза работали в передаче «Спокойной ночи малыши», но сами куклы приедут в Югру из другой передачи «Вечерняя сказка». «Современные „Спокойной ночи малыши“ нам не нравятся, у нас абсолютно другая программа, там не только поросенок и заяц, но и 12 других кукол», — заявил исполнитель роли «Хрюши». Также он заранее обвинил журналистов в желании создать скандал.

Согласно официальным данным, роль Хрюши в телепрограмме в настоящее время озвучивает актриса Оксана Чебанюк. Какого-либо официального подтверждения причастности Андрея Удалова к передаче «Спокойной ночи малыши» и образу популярного поросёнка найти не удалось.