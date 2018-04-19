Майор-десантник отправится в колонию за кражу военного имущества на 33 млн рублей

В Ульяновской области осужден начальник вещевой службы воздушно-десантной бригады в/ч 73612 майор Артур Султанов. Бывший военнослужащий приговорен к семи годам колонии за продажу имущества воинской части.
«Султанов признан виновным по статьям «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и «присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
По версии следствия, в 2015—2016 годах Султанов воровал как самостоятельно, так и в составе преступной группировки. Он похищал имущество воинской части, которое по документам либо вообще не выдавалось в подразделения, либо выдавалось в значительно меньшем количестве, чем было указано. «Сэкономленное» продавалось на сторону.
В том же 2015 году Султанов получил на складе в Татарстане 620 комплектов форменного обмундирования. До части дошли лишь 120 комплектов, а 500 были списаны как пришедшие в негодность и проданы. В общей сложности Минобороны был причинен ущерб на 33,5 млн рублей.
Решением суда Султанов лишен звания майора и приговорен к семи годам колонии общего режима. Он должен заплатить штраф 720 тысяч рублей, а также вернуть государству более 33 млн рублей.