Инженеры концерна «Автоматика» (входит в состав госкомпании Ростех) разработали для силовиков три вида оружия радиоэлектронного типа для борьбы с беспилотниками. Техника после «встречи» с таким вооружением начинает давать сбои. Об этом сообщил главный конструктор проекта «Автоматика» Сергей Ширяев.
Специалисты разработали переносную установку «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный комплекс «Сапсан», пишет РИА «Новости». «Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает», — рассказал Ширяев. Он уточнил, что беспилотник самолетного типа при взаимодействии с новым вооружением начнет снижаться, пока не встретится с землей.
По данным «Автоматики», новые комплексы могут обнаруживать, сопровождать и ликвидировать воздушные аппараты, воздействуя на их радиоканалы управления, навигации и сбора информации. В ближайшее месяцы специалисты концерна закончат все испытания, а серийное производство может начаться к концу года. Помимо силовиков, комплексы могут заинтересовать предприятия ОПК и энергетиков. Кроме того, интерес к «убийце дронов» уже проявляют за рубежом.