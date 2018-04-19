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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:48  19 апреля 2018 2

У клиентов банка «Открытие» стали списывать с карт двойные суммы

Банк Открытие. Сургут, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
Неполадки связали с технической ошибкой банка-участника системы MasterCardФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банк «ФК Открытие» предупредил своих клиентов о возможных двойных списаниях по картам. В пресс-службе финансовой организации пояснили, что сбой вызван действиями одного из банков-участников платежной системы MasterCard. Восстановить средства клиентов пообещали «в ближайшее время».

Сообщается, что 19 апреля произошли двойные списания у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции, делали покупки или снимали наличные в банкоматах. Среди таких клиентов оказались держатели карт банка «ФК Открытие». «В ближайшее время информация о денежных средствах на счетах будет восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщает автоответчик при звонке в банк.

В пресс-службе «ФК Открытие» РБК сообщили, что «один из банков-участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку» и произвел повторные списания по картам клиентов других банков. «Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить», — отметили сотрудники пресс-службы «ФК Открытие». Они добавили, что речь идет о «незначительных» операциях.

Павел Маркуш
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