На Урале приставы выгоняют из дома бывшего полицейского с двумя детьми

11:10 20 апреля 2018 0

У супругов есть общий сын ФОТО: предоставлено семьей Шевченко-Кашеваровых

Бывшая сотрудница полиции Озерска Диана Кашеварова, у которой отнимают в пользу государства жилье, ждет ребенка. В квартире, куда со дня на день придут судебные приставы, проживают ее двое несовершеннолетних детей и супруг. Челябинский областной суд отклонил апелляцию Кашеваровой, потому сейчас готовится жалоба в президиум облсуда. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат бывшего полицейского Игорь Месенин.

Напомним, иск в суд подала прокуратура, после того как Диана Кашеварова, будучи сотрудником полиции, задекларировала по итогам 2015 года четырехкомнатную двухэтажную квартиру площадью более 200 квадратных метров стоимостью свыше 10 млн рублей. А также две иномарки, TOYOTA LAND CRUISER 200 и TOYOTA RAV 4, на 4 млн рублей. Так как официально Кашеварова заработала с 2012 по 2014 годы около 1,5 млн рублей, от нее потребовали объяснений. Женщина сообщила, что это имущество ее гражданского супруга Александра Шевченко. Доводы сочли неубедительными, из полиции Кашеварову уволили, имущество решили изъять в пользу государства.

«Решение незаконно, — заявил „URA.RU“ адвокат Игорь Месенин. — Согласно закону, имущество должностного лица подлежит изъятию, если не представлены сведения, подтверждающее их приобретение на законные доходы. Кашеварова же сообщила и источник, и сведения. Все покупки подтверждены ее супругом документально». Адвокат пояснил, что у Шевченко с его бывшей женой Натальей был общий бизнес и имущество. После расставания они не развелись, но поделили нажитое. Супруге остались коттедж и квартира, а в счет доходов ИП было приобретено жилье для незарегистрированной семьи Шевченко и Кашеваровой с детьми.

Со счета ИП сняли около 20 млн рублей и купили пентхаус. Свою квартиру Кашеварова продала, на нее записали новое жилье. Это было нужно, так как Александр так и не оформил развод с прежней женой, и его новое имущество считалось бы нажитым в совместном браке. Наталья Шевченко против такой процедуры не возражала. Таким же образом была оформлена через общее предприятие покупка двух машин, записанных на Кашеварову. Александр Шевченко остается директором предприятия. Кстати, из полицию Кашеварову уволили после того, как Шевченко, когда они уже жили вместе и воспитывали общего ребенка, перечислил ей на карточку 475 тыс. рублей, чтобы она могла рассчитываться за покупки. Эти деньги женщина не задекларировала. Сама Диана тогда находилась в декрете.

«О какой коррупционной составляющей может идти речь? — возмущается адвокат. — Диана Кашеварова занималась тем, что „вбивала“ в компьютер данные об административных протоколах вынесенным местными участковыми в отношении хулиганов, а с 2013 года вообще была в декретном отпуске с ребенком. А теперь ее, беременную, с детьми и законным мужем выгоняют на улицу. У них с Александром Шевченко другого жилья нет. Все было потрачено на покупку квартиры, машин, ремонт. Мы будет обращаться к уполномоченному по правам ребенка в регионе».