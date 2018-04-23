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Главные новости Тюменской области
18:04  23 апреля 2018 0

Сразу несколько районов Тюмени останутся без тепла

Мегион, трубы, котельная, тепло, отопление
Тюменские коммунальщики проверяют исправность тепловых сетейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Во вторник, 24 апреля, в нескольких районах Тюмени отключат отопление. Помимо квартир, батареи остынут в школах, детсадах, больницах. Это связано с профилактическими испытаниями, которые запланировали коммунальщики, сообщил «URA.RU» заместитель технического директора по эксплуатации компании «УСТЭК» Евгений Мурзин.

Отключение тепла произойдет на контуре ТЭЦ-2. Речь идет о районах Тюменский, Южный, Войновка, Восточный, Московский тракт, Дом обороны и о 1-6-м микрорайонах. Проверки сетей будут проходить с 7:00 до 15:00. Коммунальщики во время испытаний целенаправленно повысят температурный режим. Это необходимо, чтобы понять, на каких участках сетей есть дефекты, требующие устранения. При этом, как отметил замглавы Тюмени Павел Перевалов, ветхие коммуникации не должны участвовать в тесте.

Как отмечают в «УСТЭК», регулярные испытания являются частью обязательных требований к эксплуатации сетей, прописанных в федеральном законодательстве. В компании также сообщают, что за безопасностью работ будут следить специальные оперативные бригады. Наблюдающие расположатся на 40 точках по периметру испытаний. Всего планируется задействовать около 120 человек. Тюменцам рекомендуется обходить стороной места, окутанные паром, а также с осторожностью включать горячую воду дома — из-под крана может побежать кипяток.

Эльдар Булатов
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