19:36 23 апреля 2018 0

АЗС продают бензин, не соответствующий ГОСТу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинск провалил проверку качества топлива на АЗС. Активисты экологического фонда «Моя планета» провели ревизию на 30 заправках в городе. Из 30 отобранных проб на автозаправках только четыре соответствовали нормам. Остальные имели нарушения различной степени тяжести.

Как сообщил «URA.RU» директор фонда «Моя планета», член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков, под проверку попали как крупные игроки на топливном рынке («ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Татнефть», «Башнефть» и т. д.), так и малые бренды («НОВАТЭК», «Прайс», БНП). Активисты проверяли АЗС на въездах и выездах близ Челябинска, а также на крупных магистралях.

«В основном было превышение по сере, — сообщил Безруков. — Это противоречит норме, установленной техническими требованиями по ГОСТу для бензина и дизельного топлива». В целом, рассказал Безруков «URA.RU», на сегодняшний день более половины всего топлива страны по качеству не соответствует нормативам. В основном нарушения выявляются непосредственно при транспортировке топлива на переливочных станциях и АЗС.

Фонд «Моя планета» вышел с предложением в челябинский парламент, чтобы учредить лабораторию по мониторингу качества топлива. Также активисты обсуждают вопрос федеральной инициативы по реорганизации нефтяных инспекций по всей стране. По словам Безрукова, на сегодняшний день подобный мониторинг хорошо развит только на АЗС Татарстана.