22:28 24 апреля 2018 0

Олигарх заплатит по долгам фирмы, которая ему уже не принадлежит Фото: «URA.RU»

В арбитражном суде Свердловской области после нескольких переносов наконец завершился процесс по иску конкурсного управляющего ООО «Алдан» к уральскому олигарху Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам — Марине Белозерцевой, Фирдаусу Замалееву и Александру Пилюгину.

Рассматривался иск о субсидиарной ответственности по долгам, то есть, ответчикам придется расплатиться личным имуществом. Судья решил, что Гайсин и его коллеги должны выплатить 8 млн 291 тысячу рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского арбитражного суда.

Как сообщила «URA.RU» Анна Ловкина, бывшая конкурсная управляющая ООО «Алдан», это еще не все претензии к Гайсину, о которых ей известно. Кроме этого, ООО «Тэлко» из Санкт-Петербурга требует от Гайсина выплаты 69,5 тыс.евро. Есть претензии к олигарху и со стороны налоговой инспекции.

ООО «Алдан» до банкротства вело научно-производственную деятельность. Иск в суд был подан в апреле 2017 года. Такое решение конкурсный управляющий принял в связи с тем, что предприятие накопило серьезные долги, а активов, чтобы по ним расплатиться, у него не оказалось. Гайсину в «Алдане» принадлежало около 60% акций, но в 2015 году он вышел из состава учредителей, но в суде он все равно выступает в качестве ответчика.

Изначально иск не имел перспективы. Однако ситуация сдвинулась с мертвой точки в декабре 2017 года, когда появился новый закон, который позволил привлекать к ответственности не номинального владельца, а конечного бенефициара компании-банкрота. По словам Ловкиной, существуют документы, в которых Гайсин прямо пишет, что часть активов переписал на своих гражданских жен и родственников. «URA.RU» писало о том, что 59-летний Гайсин владеет более чем 170 предприятиями в разных концах страны.