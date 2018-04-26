Скончался актер сериала «Сваты»

Народный артист Украины Олег Треповский скончался в Киеве в возрасте 52 лет. Причины смерти актера не разглашаются. О печальном известии сообщает портал «Медианяня».
Олег Треповский родился в Волгограде в 1965 году. С 1992 года он работал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Актер успел сыграть в сериалах «Сваты», «Возвращение Мухтара», «Девять жизней Нестора Махно» и «Сашка». За роль в фильме Павла Острикова «Голден лав» актер был номинирован на украинскую кинопремию «Золотая Дзига» в категории «Лучшая мужская роль», передает телеканал 360.
Коллега Треповского, актер Анатолий Васильев, признался, что счастлив был работать вместе с таким человеком. «Он внес свой творческий вклад в эту картину [сериал „Сваты“], а она любима народом, — приводит слова Васильева „Пятый канал“. — Мы были вместе, в одной упряжке».
Помимо «Сватов» Треповский снимался и в других не менее популярных кинолентах — «День рождения Буржуя», «Слуги народа» и в фильме «Голден лав», за который в 2017 году получил на Украине премию «Золотая Дзига».