{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,60
Динамика за 2 недели
Евро 76,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
15:16  26 апреля 2018 0

Скончался актер сериала «Сваты»

Причины смерти Олега Треповского не разглашаютсяФото: скриншот из видео на видеохостинге YouTube

Народный артист Украины Олег Треповский скончался в Киеве в возрасте 52 лет. Причины смерти актера не разглашаются. О печальном известии сообщает портал «Медианяня».

Олег Треповский родился в Волгограде в 1965 году. С 1992 года он работал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Актер успел сыграть в сериалах «Сваты», «Возвращение Мухтара», «Девять жизней Нестора Махно» и «Сашка». За роль в фильме Павла Острикова «Голден лав» актер был номинирован на украинскую кинопремию «Золотая Дзига» в категории «Лучшая мужская роль», передает телеканал 360.

Коллега Треповского, актер Анатолий Васильев, признался, что счастлив был работать вместе с таким человеком. «Он внес свой творческий вклад в эту картину [сериал „Сваты“], а она любима народом, — приводит слова Васильева „Пятый канал“. — Мы были вместе, в одной упряжке».

Помимо «Сватов» Треповский снимался и в других не менее популярных кинолентах — «День рождения Буржуя», «Слуги народа» и в фильме «Голден лав», за который в 2017 году получил на Украине премию «Золотая Дзига».

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров