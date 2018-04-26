В Югре будут судить убийцу вице-мэра

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего уроженца Дагестана, которого подозревают в убийстве вице-мэра Нягани Фариды Долотказиной.
По версии следствия, мужчина являлся активным членом преступного сообщества, действовавшего на территории ХМАО. В марте 2013 года он получил заказ на убийство Долотказиной. Преступник подкараулил чиновницу и выстрелил в нее из пистолета, на котором был установлен самодельный глушитель.
Мужчина обвиняется в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия и боеприпасов. Его дело рассмотрит суд Ханты-Мансийского автономного округа. На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела в отношении других членов банды продолжается, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.