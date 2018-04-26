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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
18:06  26 апреля 2018 0

В Югре будут судить убийцу вице-мэра

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, убийство, пм, пистолет макарова, глушитель
Преступник подкараулил чиновницу и застрелил, выполняя заказФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего уроженца Дагестана, которого подозревают в убийстве вице-мэра Нягани Фариды Долотказиной.

По версии следствия, мужчина являлся активным членом преступного сообщества, действовавшего на территории ХМАО. В марте 2013 года он получил заказ на убийство Долотказиной. Преступник подкараулил чиновницу и выстрелил в нее из пистолета, на котором был установлен самодельный глушитель.

Мужчина обвиняется в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия и боеприпасов. Его дело рассмотрит суд Ханты-Мансийского автономного округа. На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела в отношении других членов банды продолжается, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Семен Гринберг
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