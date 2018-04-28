{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:18  28 апреля 2018 0

Зарплату депутатов приравняют к средней по стране

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума
Миронов читает, что пора сократить расходы на парламентФото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, привязывающий зарплату парламентариев к средней по стране. Кроме того, в документе перечисляется еще ряд мер, позволяющих существенно сэкономить на депутатах.

«Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы устанавливается в размере средней заработной платы по России, которая в 2016 году составила порядка 35 тысяч рублей», — цитирует пояснительную записку к законопроекту телеканал RT.

Кроме того, Миронов предлагает лишить депутатов ряда «необоснованных привилегий». В том числе: по санаторному, медицинскому, бытовому и пенсионному обеспечению. Как он отмечает, сокращение издержек в этой части позволит существенно сэкономить бюджетные средства.

Отметим, ранее глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова в интервью «АиФ» заявила о том, что месячная зарплата депутата Госдумы в 2018 году составит 399,3 тысячи рублей. «При этом хочу отметить, что эта сумма является предельной, и она существенно ниже, чем оплата труда министра, поскольку, например, премирование депутатов не предусматривается вообще, в отличие от федеральных министров», — добавила она.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров