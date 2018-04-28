Зарплату депутатов приравняют к средней по стране

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, привязывающий зарплату парламентариев к средней по стране. Кроме того, в документе перечисляется еще ряд мер, позволяющих существенно сэкономить на депутатах.
«Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы устанавливается в размере средней заработной платы по России, которая в 2016 году составила порядка 35 тысяч рублей», — цитирует пояснительную записку к законопроекту телеканал RT.
Кроме того, Миронов предлагает лишить депутатов ряда «необоснованных привилегий». В том числе: по санаторному, медицинскому, бытовому и пенсионному обеспечению. Как он отмечает, сокращение издержек в этой части позволит существенно сэкономить бюджетные средства.
Отметим, ранее глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова в интервью «АиФ» заявила о том, что месячная зарплата депутата Госдумы в 2018 году составит 399,3 тысячи рублей. «При этом хочу отметить, что эта сумма является предельной, и она существенно ниже, чем оплата труда министра, поскольку, например, премирование депутатов не предусматривается вообще, в отличие от федеральных министров», — добавила она.