Илона Маска захотели выгнать из Tesla

13:08 29 апреля 2018 0

Один из акционеров считает, что Маск не принесет компании пользы @elonmusk, Instagram

Один из акционеров Tesla, Цзин Чжао, считает, что Илона Маска следует лишить должности, полагая, что ему сложно быть главой сразу трех компаний. Он предложил заменить его на независимого директора. Чжао считает, что Маск не принесет Tesla пользы.

«Компания, в которой должности председателя и исполнительного директора принадлежат одному человеку, может быть успешна на ранних стадиях, но не сейчас», — цитирует интернет-издание techcrunch.com Чжао, который владеет 12 привилегированными акциями Tesla. По его мнению, Маску мешает то, что он является главой еще двух компаний — SpaceX и The Boring Company.

Остальные члены совета директоров Tesla не согласились с мнением Чжао. По их словам, они не станут голосовать за смещение Илона Маска с должности руководителя компании и с поста председателя совета. Однако совещание акционеров, где, возможно, поднимется вопрос о его отставке, состоится в июне. Ранее Маск на своей личной странице заявил, что занимается созданием киборга-дракона. В Сети предположили, что речь в этом случае идет либо о запуске ракеты Dragon, либо о выпуске огнеметов от The Boring Company, пишет агентство Nation News.