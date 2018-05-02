Санитаров в Сибири перевели в уборщики, чтобы не повышать им зарплату

С лета 2017 года 167 санитаров Томского национального исследовательского медцентра РАН были переведены на должности уборщиков. Это было сделано для того, чтобы не повышать им зарплату, пояснили в пресс-службе городской прокуратуры.
Напомним, зарплаты медработникам должны были быть повышены согласно указу президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Но санитары из НИИ кардиологии теперь не попадают под действие закона, так как на сегодняшний день занимают ставки уборщиков, хотя по факту продолжают выполнять обязанности младших медработников, пишет Life.ru.
Надзорное ведомство оштрафовало учреждение и виновное должностное лицо. Однако вопрос о переводе уборщиков обратно в санитары не рассматривается, так как сотрудники НИИ кардиологии добровольно подписали документы и согласились на изменения условий своего договора.
Аналогичная история произошла в Пермском крае. В Соликамске санитарки, которых тоже перевели в уборщицы со значительным понижением зарплаты, обратились в суд и выиграли его, писало «URA.RU». Теперь они не только вернутся на прежнюю работу, но и получат значительные компенсации за вынужденные прогулы.