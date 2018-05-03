В Кургане полицейские заставили сидельца признаться в чужом преступлении

В Кургане накажут двух полицейских, заставивших местного жителя признаться в преступлении, которого он не совершал. Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, этой зимой сотрудники транспортной полиции убедили судимого мужчину признаться в краже металлолома с вагонов, стоявших на станции «Курган». Это удалось им при помощи уговоров, а также обещания различных благ, в том числе материальных. При этом стражи порядка знали, что курганец кражи не совершал, настоящего же виновника они не нашли. Таким образом полицейские пытались повысить статистику раскрываемости преступлений. Получив от мужчины явку с повинной, сотрудники органов составили и другие документы, которые доказывали его вину.
Как уточнили в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом, ведется расследование. В случае признания их вины судом, полицейским грозит до четырех лет лишения свободы.