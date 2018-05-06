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06 мая 2018
18:01  06 мая 2018 1

Хабенский закатил скандал из-за «тупых» российских зрителей. ВИДЕО

Репетиция спектакля
Актера возмутил вопрос про поп-корнФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Петербурге на пресс-конференции, посвященной премьере военной драмы «Собибор», режиссер фильма Константин Хабенский повздорил с журналисткой. Актера возмутил вопрос о зрителях, жующих поп-корн.

Согласно появившимся в Сети видео инцидента, конфликт начался с вопроса журналистки: «Что будет, когда придет публика с поп-корном, с кока-колой? Как сделать, чтобы до них это дошло?» На это Хабенский ответил целой речью, суть которой сводилась к фразе: «Вы что, считаете, что тупые люди рядом с Вами?»

В том числе актер, для которого «Собибор» стал режиссерским дебютом, возмутился намеку на то, что новые поколения как-то иначе чувствуют и «неправильно» относятся к достижениям прошлого. Он призвал избавиться от подобных предубеждений и вместо этого искать адекватные подходы, средства для диалога с современным зрителем. «Надо расчесывать наш кинематограф на предельно понятные вещи, чтобы создать „взлетную полосу“ для следующего поколения, которое будет заботиться о нас», — заявил Хабенский.

Как уже сообщало «URA.RU», фильм «Собибор» рассказывает о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Роли в фильме исполнили Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Мария Кожевникова. О зрителе, которому адресована картина, и истории ее создания «URA.RU» дал интервью сценарист «Собибора» Александр Адабашьян.

Игорь Чукреев
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