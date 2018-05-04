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04 мая 2018
12:51  04 мая 2018 1

Хабенский сорвал овации на презентации «Собибора» в ООН

Фильм показывали на языке оригиналаФОТО: Кадр из фильма «Собибор»

Российский режиссер и актер Константин Хабенский презентовал свою дебютную картину «Собибор» в здании ООН в Нью-Йорке. Показ фильма шел в оригинальной озвучке с английскими субтитрами. По окончании военной драмы зал аплодировал стоя.

Обращаясь к дипломатам и сотрудникам секретариата ООН, режиссер картины Константин Хабенский признался, что с особым вниманием и уважением относится к людям, которые трудятся в «этих стенах». «В их силах сделать так, чтобы наши дети, дети наших детей жили в мире, согласии, любви, в культурных обменах. И я надеюсь, что все так и будет. Наш фильм о людях, наш фильм для людей», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Хабенского.

На презентации фильма присутствовал также постпред России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что ужасы войны, о который повествует фильм, являются своеобразным предостережением и «голосом совести», передает RT.

Напомним, что картина вышла в отечественный прокат 3 мая. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» сценарист военной драмы «Собибор» Александр Адабашьян рассказал, что приходил в ужас от чтения дневников палачей из лагеря смерти в Польше. Кроме того, сценарист убежден, что каждый человек должен посмотреть этот фильм.

Павел Маркуш
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