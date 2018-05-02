Сценарист «Собибора»: каждый должен посмотреть этот фильм

10:33 02 мая 2018 1

Главную роль в «Собиборе» исполнил Константин Хабенский Кадр из фильма «Собибор»

Уже 3 мая в России в прокат выйдет военная драма «Собибор», основанная на реальных событиях и рассказывающая о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. Роли в фильме исполнили Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Мария Кожевникова. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Мировая премьера фильма «Собибор» состоялась в Варшаве 23 апреля. Отметим, что первый российский показ прошел в родном городе Александра Печерского — Ростове-на-Дону.

О том, на кого ориентирована эта картина и почему каждый россиянин ее должен посмотреть — «URA.RU» рассказал сценарист «Собибора», заслуженный деятель искусств Александр Адабашьян.

— Александр Артемович, вы присутствовали на премьере фильма. Не было такого чувства, что надо было снять как-то иначе, что-то изменить, сделать по-другому?

— Такое желание, естественно, всегда возникает, но в целом, на мой взгляд, все получилось. Во всяком случае, разочарования не было, а это уже очень важно.

— Как получилось, что вы взялись за такую тяжелую тему?

— Сначала мне поступило предложение. Но, признаюсь, я очень мало знал про эту историю, стал детально изучать ее, знакомиться с множеством доступных материалов. Главный герой этой истории меня очень заинтересовал. Мы увидели человека с очень интересной биографией — например, до войны он был режиссером самодеятельного театра. А после войны, кстати, продолжил свою деятельность.

Эта страницу истории не знали многие россияне Кадр из фильма «Собибор»

— Что для вас было самым сложным при работе с этим сценарием?

— Скажу честно: меня охватывал настоящий ужас, когда я читал дневники палачей, которые работали в лагере «Собибор». Так, один из них был полным идиотом, он придерживался теории, согласно которой травмы, полученные человеком при жизни, могут передаваться генетически следующему поколению. Например, если человеку отрезало ногу трамваем, то в дальнейшем у него могут рождаться одноногие дети. Это звучит, конечно, как полный бред, но он проводил эксперименты на живых людях, а потом лично убивал своих подопытных уколом в сердце. Он подробно описывал все это в своих дневниках. Писал он и про гусей, которых выгоняли на улицу в те моменты, когда людей заводили в газовые камеры — животные должны были заглушить крики умирающих.

— На кого ориентирован столь страшный фильм — на россиян или на мировую аудиторию?

— Я думаю, что фильм должны посмотреть все, потому что огромное число молодежи вообще ничего не знают об этих чудовищных событиях.

Как, например, знаменитые девочки, которые сказали, что Холокост — это название стирального порошка. Кроме того, об офицере Александре Печерском долгое время вообще не было ничего известно. Между тем, это был единственный массовый удачный побег из нацистских лагерей.

Печерский с самого начала поставил задачу — не спастись самому, а вывести весь лагерь и отомстить нацистам. Это без преувеличения уникальный персонаж.

— Вы не боитесь обвинений в «искусственном патриотизме» — дескать, намеренно находятся фигуры героев и возводятся в степень…

— К счастью, с такими обвинениями пока не сталкивался. Извините, а что тут искусственного? Печерский — не выдуманный человек. К тому же, мы смотрим фильмы про Рембо — эта история, к слову, выдумана от начала до конца. Мы же сняли картину о реальном человеке, который совершил подвиг, спасая множество человеческих жизней.

Почему же мы должны оправдываться, что снимаем кино о нем, а не о диссидентах, например? Это часть нашей истории, с одной стороны, страшной, с другой — героической. Но не знать о ней нельзя.

Понимаете, Печерский, будучи человеком военным, мог бы сбежать сам, в одиночку. Но, повторюсь, у него была совсем иная цель. Удивительно, что буквально за две недели он поставил на уши весь лагерь — убедил людей пойти на такой шаг. Ведь большинство было убеждено, что сбежать оттуда невозможно, что им уготована такая страшная участь. Но Печерский думал иначе.

— Как вы считаете, пойдет ли молодежь на этот фильм и насколько он получился захватывающим и динамичным?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, это покажет прокат. Есть картины, которым прогнозировали зрительский успех, но они с треском проваливались. А есть примеры, когда вроде бы скромные ленты навсегда входили в историю.