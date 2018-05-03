Хабенский поделился впечатлениями от своей работы над фильмом «Собибор»

06:59 03 мая 2018 0

По словам актера, эта история до сих пор производит на него большое впечатление ФОТО: скрин трейлера, YouTube

Известный российский актер Константин Хабенский рассказал о работе над своим режиссерским дебютом — военной драмой «Собибор». По его словам, эта история до сих пор держит его под огромным эмоциональным впечатлением.

«Я открою вам секрет: эта история и на меня, как на зрителя, до сих пор производит большое эмоциональное впечатление. Несмотря на то, что у нас было 34 варианта монтажа, несмотря на то, какой большой путь мы проделали, прежде чем сформировали вариант, который увидят зрители», — рассказал артист «Известиям».

Актер подчеркнул, что создатели картины не стали делать ее слишком жесткой, поэтому от отдельных материалов они отказывались во время съемок и монтажа. Он считает, что нельзя «перегибать», поскольку некоторых зрителей придется увозить из кинозала на скорой помощи. Поэтому, по мнению Хабенского, эмоций, которые были заложены в киноленту, будет достаточно для того, чтобы зритель смог задуматься, прочувствовать, а может даже появится желание узнать об этой истории чуть больше. Артист добавил, что его герой Александр Печерский является «человеком, воспитанным советской властью», который в первую очередь переживает за общество и заботиться о большом коллективе.

Военная кинокартина «Собибор» основана на реальных событиях. В октябре 1943 года Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере в Польше, удалось организовать единственное успешное восстание узников. Тогда смогли сбежать более 300 заключенных.