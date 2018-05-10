Глава СПЧ России предложил в честь инаугурации президента прощать преступников

08:48 10 мая 2018 0

Михаил Федотов считает, что мигрантов можно отпустить по домам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов предложил ввести традицию объявления амнистии при назначении президента на новый срок. По его мнению, в этот день можно прощать, как минимум, злостных нарушителей ПДД и мигрантов-нелегалов.

Свое предложение по амнистии Михаил Федотов собирается озвучить в пятницу, 11 мая, на заседании трех комиссий СПЧ, сообщает «Коммерсант». В качестве примера для подражания он привел Францию, где такая традиция существует уже давно.

В новейшей истории России уже существует практика амнистий к торжественным датам, но до сих пор они ни разу не объявлялись при инаугурации. Как правило, они проводятся в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, а в 2013 году амнистия объявлялась в связи с 20-летием принятия Конституции.