06 марта 2019
05 марта 2019

Челябинские власти просят помощи МЧС и академии наук из-за прогноза о новом землетрясении

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 20:55
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Землетрясение, мчс, землетрясение, сейсмоактивность
Южный Урал надо подключать к сети сейсмонаблюденийФото: Степан Змачинский / МЧС Медиа
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На Урале произошло мощное землетрясение

Чтобы быть готовым к сильному землетрясению, о котором говорят ученые, необходимо как можно быстрее подключить Челябинскую область к федеральной сети сейсмологических наблюдений. Об этом «URA.RU» заявил вице-губернатор, министр общественной безопасности региона Олег Климов.

«После землетрясения в Катав-Ивановском районе из Перми и Екатеринбурга к нам приезжали ученые из институтов РАН, — рассказал Олег Климов. — Каких-то рисков, которые ожидаются, что якобы мы в зоне высоких уровней землетрясений, высказано не было. Но ситуацию надо постоянно мониторить. У нас постоянных постов, чтобы отслеживать сейсмоактивность, нет. Правительство области обратилось в МЧС и Российскую академию наук (РАН), чтобы регион включили в федеральную сеть сейсмомониторинга. И, хотя МЧС нас поддержало, вопрос еще не решен. Мы продолжаем эту работу, но рисков для людей сейчас точно нет».

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Ученые прогнозируют сильное землетрясение на Урале

В ночь на 5 сентября землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в 21 километре юго-восточнее Катав-Ивановска. После землетрясения во многих жилых домах появились трещины, особенно сильно пострадало здание больницы. В ноябре и декабре в Катав-Ивановском районе было зарегистрировано пять землетрясений с магнитудой 1,7-1,9 балла и одно более сильное в 3,3 балла. В 2019 году сейсмическая активность резко возросла. Только за январь в Катав-Ивановске произошло восемь землетрясений.

Как отмечают ученые, отмечена постепенная миграция эпицентров очагов событий к северу, примерно на 30-50 км от эпицентров ощутимых землетрясений 2018 года, и там можно ожидать землетрясения до четырех баллов.

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