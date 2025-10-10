В Челябинской области трудоустроили 20 ветеранов СВО из управленческого резерва

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с участниками образовательной программы «Герои Южного Урала», в рамках которой ветераны специальной военной операции проходят подготовку для работы в органах власти и других организациях региона. Глава региона отметил значительные успехи участников программы: уже 15 человек избраны депутатами в законодательные и муниципальные органы власти, а еще пятеро трудоустроены в различные структуры.
«Уже пять человек трудоустроились в различные структуры региона, три участника проходят проверки и ждут своего назначения, 15 человек избраны депутатами в законодательные и муниципальные органы власти. Динамика есть, это хорошо, и обучение дает результат, а главная задача — чтобы по итогам обучения все участники влились в одну большую команду Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Программа «Герои Южного Урала» была инициирована губернатором и разработана по аналогии с федеральной программой «Время Героев», но с учетом специфики и кадровых потребностей Челябинской области. Обучение проходят 60 человек, отобранных из более чем тысячи претендентов. Это ветераны СВО, которые показали высокие результаты в управленческом опыте, потенциале и военных заслугах.
Второй очный модуль, проходящий с 7 по 17 октября, посвящен экономике и финансам. Слушатели изучают налоговую систему России, промышленную и агропромышленную политику, а также вопросы развития социальной сферы. В образовательном процессе задействованы представители исполнительных органов и Законодательного Собрания Челябинской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!