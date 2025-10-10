В Челябинске 12 октября отключат светофоры на Копейском шоссе

В Челябинске 12 октября временно отключат светофоры на двух участках Копейского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Завтра, 12 октября, будут отключены светофоры на двух участках на Копейском шоссе», — сообщили в мэрии. Согласно официальной информации, с 9:00 будут обесточены светофорные объекты в районе ТЭЦ-1, а с 11:30 — в районе Депо. В обоих случаях отключение продлится до завершения технических работ.
Возможны затруднения на Копейском шоссе в эти часы. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность и заранее планировать маршруты.
Ранее, 1 октября, в Челябинске уже отключали светофоры на улице Труда. Тогда это было связано с установкой восьми новых камер фиксации нарушений на выделенных полосах, которые планировалось разместить до конца года для борьбы с выездом автомобилей на полосы общественного транспорта.
