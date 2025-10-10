10 октября 2025

В Челябинске 12 октября отключат светофоры на Копейском шоссе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светофоры будут отключены до окончания работ на них
Светофоры будут отключены до окончания работ на них Фото:

В Челябинске 12 октября временно отключат светофоры на двух участках Копейского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Завтра, 12 октября, будут отключены светофоры на двух участках на Копейском шоссе», — сообщили в мэрии. Согласно официальной информации, с 9:00 будут обесточены светофорные объекты в районе ТЭЦ-1, а с 11:30 — в районе Депо. В обоих случаях отключение продлится до завершения технических работ.

Возможны затруднения на Копейском шоссе в эти часы. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность и заранее планировать маршруты.

Ранее, 1 октября, в Челябинске уже отключали светофоры на улице Труда. Тогда это было связано с установкой восьми новых камер фиксации нарушений на выделенных полосах, которые планировалось разместить до конца года для борьбы с выездом автомобилей на полосы общественного транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 12 октября временно отключат светофоры на двух участках Копейского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Завтра, 12 октября, будут отключены светофоры на двух участках на Копейском шоссе», — сообщили в мэрии. Согласно официальной информации, с 9:00 будут обесточены светофорные объекты в районе ТЭЦ-1, а с 11:30 — в районе Депо. В обоих случаях отключение продлится до завершения технических работ. Возможны затруднения на Копейском шоссе в эти часы. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность и заранее планировать маршруты. Ранее, 1 октября, в Челябинске уже отключали светофоры на улице Труда. Тогда это было связано с установкой восьми новых камер фиксации нарушений на выделенных полосах, которые планировалось разместить до конца года для борьбы с выездом автомобилей на полосы общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...